Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,1391 руб.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1391 руб.

Минимальный курс евро составил 85,4125 руб., максимальный - 87,99 руб. Было заключено 3710 сделок. Объем торгов составил 15891,97 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,845 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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