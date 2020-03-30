Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3607 руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 26442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3607 руб.

Минимальный курс евро составил 87,5675 руб., максимальный - 89,215 руб. Было заключено 3018 сделок. Объем торгов составил 10229,87 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,13 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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