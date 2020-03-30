.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3607 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
Депутаты ищут льготный режим для налога на проценты для пенсионеров
Вопрос с установлением налога на доходы физлиц (НДФЛ) на процентный доход с вкладов, превышающих миллион рублей, должен быть решен к 20 апреля. Такое поручение по итогам своего обращения утвердил 29 марта президент Владимир Путин. На прошлой неделе...
 
Деньги будут перераспределять без внесения поправок в закон о бюджете
Правительство РФ в 2020 году сможет перераспределять бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактике и устранению последствий...
 
Аптекам предложено обеспечить доставку лекарств для хроников
Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом. Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит премьера РФ Михаила Мишустина обеспечить доставку льготных...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 марта 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3607 руб.

 0  
30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 26442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3607 руб.

Минимальный курс евро составил 87,5675 руб., максимальный - 89,215 руб. Было заключено 3018 сделок. Объем торгов составил 10229,87 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,13 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 марта 2020 года 20:11
МТС выкупила по оферте почти весь выпуск облигаций БО-01 на сумму 9,3 млрд рублей
ПАО "МТС "выкупило по оферте почти весь выпуск облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 15-20-го купонов по облигациям серии БО-01 в размере 6,5% годовых и объявило оферту 30...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 марта растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,24 пункта (1,343%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2433,35 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 марта снизилась на 1,12% и составила 38380,643 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38380,643 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 434,842 млрд руб., или на...
.
30 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,1622 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 17050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1622 руб.

Минимальный курс евро составил 87,57 руб.,...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,7651 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7651 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2263 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2263 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1391 руб., максимальный -...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 1,3%, индекс РТС прибавил 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в понедельник в плюсе на фоне позитивных изменений на рынке акций США, хотя нефть оставалась под давлением распродаж на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса.

Американские фондовые индексы...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:53
Граждане смогут через МФЦ подать заявление о личном банкротстве
Граждане могут получить возможность подавать заявление о собственном банкротстве самостоятельно через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего. Минэкономразвития внесло в правительство РФ поправки в законопроект "О несостоятельности (банкротстве)" в...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:49
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Альфа-Лизинг" на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Альфа-Лизинг" на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинг обусловлен умеренной оценкой кредитоспособности компании и высокой вероятностью...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:41
Цены на пшеницу из РФ на мировом рынке подскочили, на внутреннем темпы роста замедлились - эксперты
Цены на российскую пшеницу на мировом рынке за неделю подскочили на $10, до $217 за тонну, следует из мониторинга "СовЭкона".

Это произошло на фоне роста цен в других странах. В частности, в минувшую пятницу майский контракт на Чикагской бирже вырос на 7,4%, до $213 за...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:34
Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:28
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $22 за баррель
Цены на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск составляет $22,02 за баррель, что на $2,91...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:21
ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении регулятора.

"Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке", - отмечает...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:12
"Интерфакс" открывает свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса на период карантинных ограничений
Группа "Интерфакс" объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе "СПАРК" для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

"Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 18:06
ВТБ в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 38,8 млрд рублей
ВТБ в январе-феврале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% (год к году), до 38,8 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

Чистые процентные доходы группы составили 76,5 млрд рублей за два месяца, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого...    читать дальше
.
30 марта 2020 года 17:55
Moody's: падение продаж автомобилей в мире в этом году составит 14%
Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения COVID-19.

"Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.