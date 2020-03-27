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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 марта
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27 марта 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 марта

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27 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4051,63 (-48,81) руб./грамм; на серебро - 36,03 (+0,68) руб./грамм; на платину - 1861,87 (+14,26) руб./грамм; на палладий - 5923 (+208,05) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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27 марта 2020 года 18:05
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27 марта 2020 года 18:03
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Сбор заявок на бонды прошел 24 марта. Ставка купона установлена в размере 5,78%...    читать дальше
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27 марта 2020 года 17:56
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27 марта 2020 года 17:47
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Производство автомобилей в Великобритании в феврале сократилось на 0,8% в годовом выражении - до 121,17 тыс., свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Снижение показателя...    читать дальше
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27 марта 2020 года 17:16
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В течение ближайшей недели с 30.03 по 05.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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27 марта 2020 года 17:10
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По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
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27 марта 2020 года 17:08
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы заметно снижаются после уверенного роста накануне. Инвесторы оценивают данные о росте числа инфицированных коронавирусом в США, которое превысило количество случаев заражения в Китае.

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся...    читать дальше
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