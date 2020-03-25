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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1014,5 млрд руб.
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25 марта 2020 года 10:25
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1014,5 млрд руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1014,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 595,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.25 марта 2020 года 16:35
Все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продляться в течение следующих шести месяцев, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться... читать дальше
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Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,38 пункта (1,092%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2442,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту -... читать дальше
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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем... читать дальше
.25 марта 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,81/79,8 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,81/79,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...
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За период с 17 по 23 марта инфляция в России ускорилась до 0,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала марта инфляция составила 0,5%, с начала года - 1,3%. За период на трех предыдущих неделях индекс потребительских цен составлял... читать дальше
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В четверг, 26 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 62439,08 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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