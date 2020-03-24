Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта

24 марта. FINMARKET.RU -РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4054,83 (+168,53) руб./грамм; на серебро - 31,71 (-1,13) руб./грамм; на платину - 1721,31 (+114,26) руб./грамм; на палладий - 4613,81 (+299,75) руб./грамм.

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бербанк России разместил 38,44% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001P-221R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 960,911 млн рублей и 23,87% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-226R номинальным объемом 3 млрд рублей на 716,1 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 162,62 пункта (7,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2415,97 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38025,025 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2217,684 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ломбард "Мастер" серии БО-П08 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка , говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-36516-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-36516-R-001P. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К239 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,005% выпуска на 201 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 19 марта. Ставка купона установлена в размере 6%... Сбор заявок на бонды прошел 19 марта. Ставка купона установлена в размере 6%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Ленэнерго" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Также агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций компании серий БО-03 и БО-04 на... Также агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций компании серий БО-03 и БО-04 на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10461 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,1953 руб. Минимальный курс евро составил 84,41 руб.,... Минимальный курс евро составил 84,41 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 16196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,714 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2038 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1132 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0451 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0451 руб., максимальный -... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 9-11-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 7,6% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 20 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов установлена в... Компания разместила 10-летние облигации объемом 20 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов установлена в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным на фоне общемирового отскока благодаря обещанным Федеральной резервной системой (ФРС) мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов,... читать дальше

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Цена нефти в $25 за баррель не является устойчивой даже в краткосрочном периоде, считает основной владелец одного из крупнейших сырьевых трейдеров - Gunvor - Торбьорн Торнквист. "При цене в $25 за баррель динамика (производства) меняется: мы увидим сокращение по экономическим и... читать дальше

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Деловая активность в США в этом месяце продемонстрировала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI),... Сводный индекс менеджеров закупок (PMI),... читать дальше

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Ситуация с распространением коронавируса негативно отражается на всех ведущих экономиках мира, затрагивает и Россию, правительство РФ оперативно занимается решением этих проблем, заявил президент Владимир Путин. "К сожалению, это явление негативным образом отражается на... "К сожалению, это явление негативным образом отражается на... читать дальше

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Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в информационных письмах, направленных... читать дальше

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