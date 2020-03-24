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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта
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24 марта 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта

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24 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4054,83 (+168,53) руб./грамм; на серебро - 31,71 (-1,13) руб./грамм; на платину - 1721,31 (+114,26) руб./грамм; на палладий - 4613,81 (+299,75) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Выпуск...    читать дальше
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24 марта 2020 года 19:35
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Сбор заявок на бонды прошел 19 марта. Ставка купона установлена в размере 6%...    читать дальше
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24 марта 2020 года 19:33
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24 марта 2020 года 19:15
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24 марта 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 7,2%, индекс РТС - на 9,2%
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Цена нефти в $25 за баррель не является устойчивой даже в краткосрочном периоде, считает основной владелец одного из крупнейших сырьевых трейдеров - Gunvor - Торбьорн Торнквист. "При цене в $25 за баррель динамика (производства) меняется: мы увидим сокращение по экономическим и...    читать дальше
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Сводный индекс менеджеров закупок (PMI),...    читать дальше
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24 марта 2020 года 18:17
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