Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 марта

17 марта. FINMARKET.RU -РФ с 18 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3497,72 (-88,18) руб./грамм; на серебро - 30,8 (-6,78) руб./грамм; на платину - 1522,76 (-176,47) руб./грамм; на палладий - 3760,58 (-338,54) руб./грамм.

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Чистая прибыль "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) по МСФО в 2019 году выросла на 23,6%, до 11,75 млрд руб., говорится в сообщении компании. Рентабельность по этому показателю увеличилась с 30,4% до 31%. "Положительная динамика обусловлена ростом перевозок на фоне... Рентабельность по этому показателю увеличилась с 30,4% до 31%. "Положительная динамика обусловлена ростом перевозок на фоне... читать дальше

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Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 мск составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 мск составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent в октябре-декабре составила 21,58 млрд юаней ($3 млрд) против 14,23 млрд юаней годом ранее. Квартальная выручка подскочила на 25% - до 105,8 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. Количество активных... Количество активных... читать дальше

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Доллар США дорожает относительно основных мировых валют в среду, продолжая рост предыдущего дня. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднимется на 0,7%. Ранее в ходе торгов он достиг максимального уровня почти за... Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднимется на 0,7%. Ранее в ходе торгов он достиг максимального уровня почти за... читать дальше

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"Аэрофлот" до конца марта приостановит регулярные рейсы из Москвы в Ливан и Египет, следует из сообщения на сайте компании. Рейсы в Каир будут отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут - с 18 по 29 марта. Рейсы в Каир будут отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут - с 18 по 29 марта. Также, согласно сообщению, с 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот"... Также, согласно сообщению, с 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот"... читать дальше

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8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-382 на 28 млрд 206,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в среду пробил вниз 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года на фоне общемирового бегства из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019. К 16:22 мск индекс... К 16:22 мск индекс... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение облигаций с погашением в 2045 году объемом 7 млрд 207,044 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды прошел 17 марта, заявки принимал банк "ДОМ.РФ". Ставка... Сбор заявок на бонды прошел 17 марта, заявки принимал банк "ДОМ.РФ". Ставка... читать дальше

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Мировые нефтехранилища в течение нескольких месяцев могут переполниться из-за падения спроса на нефть вследствие коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на оценки крупнейших энергетических трейдеров. Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать... Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 114,28 пункта (5,137%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2110,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2205,41 (-0,87%) пункта,... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, сократилось на 1,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,599 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек... Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек... читать дальше

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Ажиотажный спрос на продукты питания, который возник в московском регионе в последнее время на фоне распространения коронавируса, окончательно прекратится к середине следующей недели. "Мы считаем, что к концу этой недели - середине следующей желание населения скупать... "Мы считаем, что к концу этой недели - середине следующей желание населения скупать... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут, обновляя максимумы февраля 2016 года на "Московской бирже". При этом курс евро превысил 87 рублей впервые с 17 февраля 2016 года, курс доллара в моменте достигал 79,95 руб. впервые с 11 февраля 2016 года. Как отмечают эксперты... Как отмечают эксперты... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,78/80,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 357 коп., Cредний курс продажи...

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В феврале 2020 года по сравнению с январем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,5% после роста на 0,9% в январе и снижения на 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. В январе-феврале рост цен... читать дальше

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За период с 11 по 16 марта инфляция в России составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала марта инфляция составила 0,2%, с начала года - 1,0%. За период с 3 по 10 марта, а также с 26 февраля по 2 марта индекс... За период с 3 по 10 марта, а также с 26 февраля по 2 марта индекс... читать дальше

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