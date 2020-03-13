Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 марта

13 марта. FINMARKET.RU -РФ с 14 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3737 (-158,28) руб./грамм; на серебро - 38,88 (-1,63) руб./грамм; на платину - 1884,8 (-157,27) руб./грамм; на палладий - 4647,28 (-660,2) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,98 пункта (1,311%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2316,38 пункта. Индекс РТС сильно корректируется... Индекс РТС сильно корректируется... читать дальше

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ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" планирует 24 марта начать размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 900 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуск класса "А" пройдет с... Сбор заявок на выпуск класса "А" пройдет с... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37490,598 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 77,802 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2611 руб. Минимальный курс евро составил 80,27 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,27 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,418 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3 руб., максимальный - 10,5679... Минимальный курс юаня составил 10,3 руб., максимальный - 10,5679... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 16745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9194 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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В феврале 2020 г. пассажиропоток "Шереметьево" уменьшился более чем на 5% в годовом сравнении, до 3,122 млн человек, следует из сообщения аэропорта. Количество взлётно-посадочных операций в аэропорту составило 27,518 тыс. (динамика год к году не... Количество взлётно-посадочных операций в аэропорту составило 27,518 тыс. (динамика год к году не... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру сохранил коррекционный импульс вверх на фоне отскока мировых площадок и нефти после недельного обвала. В моменте индексы утром прибавляли 4-6%, при этом индекс МосБиржи поднимался к 2380 пунктам, РТС - выше 1025 пунктов. В последствии российский рынок... читать дальше

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Задача запуска нового экономического и инвестиционного цикла сохраняется, несмотря на текущие сложности, заявил на брифинге первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с бюро правления РСПП. "Несмотря на сложную ситуацию, объективно сложную ситуацию, задачу... "Несмотря на сложную ситуацию, объективно сложную ситуацию, задачу... читать дальше

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Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" до конца марта сохраняет условия поставки коммерческих автомобилей в РФ, но может скорректировать цены на машины с апреля в зависимости от рыночной конъюнктуры, сообщила компания. "Все... "Все... читать дальше

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Российские регионы в 2020 году могут получить из федерального бюджета более 14 млрд рублей в качестве помощи на создание инфраструктуры по утилизации и обращению с отходами, сообщил замглавы Минприроды РФ Константин Румянцев на окружном совещании по проблемам экологии в... читать дальше

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Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в пятницу выкупит казначейские облигации со сроками до 30 лет на общую сумму более $30 млрд, чтобы поддержать рынок на фоне временных проблем с ликвидностью, говорится в сообщении ФРБ. ФРБ планирует провести два раунда выкупа... ФРБ планирует провести два раунда выкупа... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции,... Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции,... читать дальше

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ПАО "Силовые машины" в 2019 году снизило чистый убыток по РСБУ в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом - до 21,75 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка выросла в 1,5 раза и достигла 39,76 млрд рублей. Одновременно себестоимость упала более чем на 27% - до 43,29... Выручка выросла в 1,5 раза и достигла 39,76 млрд рублей. Одновременно себестоимость упала более чем на 27% - до 43,29... читать дальше

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Российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает в РФ 4,246 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат 2,704 тыс. машин Peugeot Traveller и Expert, а также 1,542 тыс. автомобилей Citroen Jumpy и... Отзыву подлежат 2,704 тыс. машин Peugeot Traveller и Expert, а также 1,542 тыс. автомобилей Citroen Jumpy и... читать дальше

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Кризис, вызванный распространением коронавируса, затянет Евросоюз и еврозону в глубокую рецессию в этом году, говорится в заявлении Еврокомиссии. Согласно прогнозу ЕК, ВВП ЕС снизится "примерно на 1%" в 2020 году. Согласно прогнозу ЕК, ВВП ЕС снизится "примерно на 1%" в 2020 году. По оценкам ЕС, прямые последствия коронавируса... По оценкам ЕС, прямые последствия коронавируса... читать дальше

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