.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 марта составил 73,1882 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале замедлилась до 0,3%
В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%
 
ЦБ дадут право тратить средства на развитие финансовой грамотности
Банк России получит мандат на развитие финансовой грамотности - то есть сможет расходовать средства на развитие этого направления. Проект таких поправок в закон о Центральном банке был одобрен правительством, профильным комитетом Госдумы и поставлен...
 
Магазины фиксируют падение посещаемости
Негативный информационный фон из-за пандемии коронавируса и обвала рубля привел к резкому снижению Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) московских торгцентров. Shopping Index на седьмой (с 17 по 23 февраля) и девятой (с 2...
 
Производители лекарств наращивают запасы субстанций
Большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы, свидетельствуют данные RNC Pharma. Российские власти...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 марта 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 марта составил 73,1882 руб.

 0
13 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14057 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1882 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 8392 пункта.

Минимальная цена 72,7525 руб., максимальная - 74,7 руб. Было заключено 20112 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 81759 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,22 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 марта 2020 года 12:52
ЕЦБ в случае необходимости может в дальнейшем снизить ставки - главный экономист банка
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, говорится в сообщении главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, опубликованном на сайте...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:43
С начала марта баланс рисков для инфляции изменился - ЦБ РФ
В феврале 2020 года сохранялись дезинфляционные тенденции под влиянием в целом высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы. Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий,...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:37
ЦБ РФ продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках
Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:29
"Новошип" в 2019 г. утроил чистую прибыль по РСБУ за счет дивидендов от "дочек"
ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2019 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,9 раза по сравнению с предшествующим годом, до 4,2 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Вместе с тем, выручка пароходства снизилась...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:23
ЦБ РФ установил курс евро с 14 марта в размере 81,861 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 81,861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 179,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 марта 2020 года 12:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 73,1882 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 73,1882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 марта 2020 года 12:20
ЦБ РФ определил 13 банковских продуктов, для которых будут введены индивидуальные паспорта
13 марта. FINMARKET.RU - Банк России определил 13 банковских продуктов, для которых будут введены так называемые индивидуальные паспорта, или ключевые информационные документы (Key information document, КИД) - материалы, которые рассказывают потребителям об особенностях этого...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:12
Коронавирус приведет к снижению ВВП США во 2-м квартале, считают аналитики
Экономисты резко ухудшили прогнозы по американскому ВВП на текущий год: они ожидают сокращения экономики во 2-м квартале и не исключают возможности рецессии в случае дальнейшего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 12:03
Легпром РФ успел запастись сырьем
Российские предприятия легкой промышленности успели запастись сырьем до коллапса в китайском производственном секторе из-за коронавируса.

"Нам повезло в том смысле, что наши производители и, в частности, представители легкой промышленности, заранее понимая, что будут...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:54
Австралийская биржа выросла на 4,4%, остальные фондовые рынки Азии упали
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном упали по итогам торгов в пятницу вслед за обрушением американских фондовых индексов более чем на 9% накануне. Исключением стал австралийский индикатор.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix рухнули на 6,08% и на...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 марта составил 73,1882 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14057 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1882 руб. По...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:45
Доллар снизился на 84 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 83,92 коп. и составил 73,1882...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:33
Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 2,8%
В январе-феврале 2020 года ВВП Азербайджана вырос на 2,8%, свидетельствует госстатистика.

Номинальный объем ВВП за январь-февраль 2020 года составил 12 млрд 578 млн манатов.

В январе-феврале 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 6,7%, тогда как в...
.
13 марта 2020 года 11:20
ВТБ разместит 13 марта однодневные бонды серии КС-3-379 на 50 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
3 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-379 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,16% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:17
В январе внешнеторговый профицит Казахстана сократился в 1,6 раза
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе 2020 года составило $1,9 млрд, что в 1,6 раза меньше уровня января 2019 года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Внешнеторговый оборот республики в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года снизился...    читать дальше
.
13 марта 2020 года 11:09
"Совкомфлот" в 2019 году получил чистую прибыль по МСФО в размере $225 млн против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2019 году составила $225,4 млн, сообщила компания. В 2018 году "Совкомфлот" получил чистый убыток в размере $45,6 млн.

Валовая выручка СКФ увеличилась на 9,6%, до $1,665 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте - на 17,8%, до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.