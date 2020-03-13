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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 76,8 млрд руб.
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13 марта 2020 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 76,8 млрд руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 76,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 115,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 марта 2020 года 12:52
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, говорится в сообщении главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, опубликованном на сайте... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:43
В феврале 2020 года сохранялись дезинфляционные тенденции под влиянием в целом высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы. Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий,... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:37
Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:29
ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2019 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,9 раза по сравнению с предшествующим годом, до 4,2 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Вместе с тем, выручка пароходства снизилась... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:23
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 81,861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 179,74 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 марта 2020 года 12:23
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 73,1882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,92 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 марта 2020 года 12:20
13 марта. FINMARKET.RU - Банк России определил 13 банковских продуктов, для которых будут введены так называемые индивидуальные паспорта, или ключевые информационные документы (Key information document, КИД) - материалы, которые рассказывают потребителям об особенностях этого... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:12
Экономисты резко ухудшили прогнозы по американскому ВВП на текущий год: они ожидают сокращения экономики во 2-м квартале и не исключают возможности рецессии в случае дальнейшего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:03
Российские предприятия легкой промышленности успели запастись сырьем до коллапса в китайском производственном секторе из-за коронавируса. "Нам повезло в том смысле, что наши производители и, в частности, представители легкой промышленности, заранее понимая, что будут... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:54
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном упали по итогам торгов в пятницу вслед за обрушением американских фондовых индексов более чем на 9% накануне. Исключением стал австралийский индикатор. Японские индексы Nikkei 225 и Topix рухнули на 6,08% и на... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 марта составил 73,1882 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14057 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1882 руб. По... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 83,92 коп. и составил 73,1882... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:33
В январе-феврале 2020 года ВВП Азербайджана вырос на 2,8%, свидетельствует госстатистика. Номинальный объем ВВП за январь-февраль 2020 года составил 12 млрд 578 млн манатов. В январе-феврале 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 6,7%, тогда как в...
.13 марта 2020 года 11:20
ВТБ разместит 13 марта однодневные бонды серии КС-3-379 на 50 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
3 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-379 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,16% годовых. Дисконтные... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:17
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе 2020 года составило $1,9 млрд, что в 1,6 раза меньше уровня января 2019 года, сообщил статкомитет Минэкономики. Внешнеторговый оборот республики в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года снизился... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:09
"Совкомфлот" в 2019 году получил чистую прибыль по МСФО в размере $225 млн против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2019 году составила $225,4 млн, сообщила компания. В 2018 году "Совкомфлот" получил чистый убыток в размере $45,6 млн. Валовая выручка СКФ увеличилась на 9,6%, до $1,665 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте - на 17,8%, до... читать дальше
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