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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 115,5 млрд руб.
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12 марта 2020 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 115,5 млрд руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 115,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1295,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.12 марта 2020 года 12:08
Низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения, правительство готовит дополнительные меры в этой сфере в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание... читать дальше
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Нефтяные цены в ходе торгов усилили падение более чем до 5% на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
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.12 марта 2020 года 11:52
С момента вспышки коронавируса инвесторы вывели $41,7 млрд из акций и облигаций emerging markets - IIF
Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса. Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,... читать дальше
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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По... читать дальше
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Утром рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:29
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