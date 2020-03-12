.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,472 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале замедлилась до 0,3%
В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%
 
ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. "Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в...
 
Минюст не будет ужесточать водительские штрафы
Минюст передумал в рамках проекта нового КоАП ужесточать водительские штрафы — изменятся только процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений. Об этом заявил заместитель главы...
 
Застройщики пожаловались на банковские комиссии
На высокие банковские комиссии при кредитовании жилищного строительства жалуются застройщики. Иногда эти не афишируемые заранее платежи фактически увеличивают ставки по кредитам на 2-3%, пишет "Российская газета". Помимо собственно процентов по...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

12 марта 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,472 руб.

 0
12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 71,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,88 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 марта 2020 года 12:50
Минсельхоз: вопрос об отмене нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ не обсуждается
Правительство не обсуждает вопрос об отмене нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ в условиях падения курса рубля.

"Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:42
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2019 году снизилась на 23%
ПАО "ТГК-1" в 2019 году сократило чистую прибыль по МСФО на 23,3% - до 7,99 млрд рублей по сравнению с 10,421 млрд руб. в 2018 году, говорится в материалах компании.

Выручка ТГК выросла на 5,2% - до 97,256 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от реализации...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:33
Россия далека от эпидемии коронавируса - Песков
Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам,...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:25
Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World близок к "медвежьему" тренду
Мировые фондовые индексы продолжают сегодня падать на растущих опасениях ослабления глобальной экономики в условиях распространения коронавируса.

Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World снизился в ходе торгов на 2%, сообщает...
.
12 марта 2020 года 12:19
У России на долгие годы есть возможность проведения социально ориентированной госполитики
России при устойчиво низких ценах на нефть накопленных резервов хватит на много лет, и все обязательства будут исполнены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:14
Падение европейских фондовых индексов превышает 6%
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в начале торгов в четверг на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру. В лидерах падения акции туристических компаний.

Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:08
Валютные колебания из-за нефти дают России новые возможности для импортозамещения
Низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения, правительство готовит дополнительные меры в этой сфере в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 12:01
Падение цен на нефть превышает 5%
Нефтяные цены в ходе торгов усилили падение более чем до 5% на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:57
Новак: техкомитет ОПЕК+ целесообразнее проводить в режиме телеконференции
Технический комитет ОПЕК+, вероятно, пройдет в режиме телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. В то же время он не подтвердил дату проведения техкомитета на 18 марта.

"Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:52
С момента вспышки коронавируса инвесторы вывели $41,7 млрд из акций и облигаций emerging markets - IIF
Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса.

Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 74,0274 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:45
Евро на "Московской бирже" превысил 84 руб. впервые с февраля 2016 года
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" превысил отметку 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По данным на 11:10 мск, курс евро на торгах "Московской биржи" достиг 84,02 руб.,...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:37
Индекс РТС в ходе торгов обвалился в лето 2017 года
Утром рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:29
Мишустин: у властей есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности в стране
Меры ЦБ РФ и министерства финансов по стабилизации ситуации на российском рынке уже дали определенный результат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:24
ТК "Нафтатранс плюс" установила ставку 6-го купона облигаций БО-02 на уровне 13%
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года.

Номинал одной...    читать дальше
.
12 марта 2020 года 11:23
Ростуризм в связи с остановкой действия турвиз в Индию рекомендует менять туры в эту страну на другие направления
Ростуризм в связи с остановкой действия туристических виз в Индию из-за карантина рекомендовал туроператорам менять приобретенные туристами туры на другие направления.

"В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 с туристическими целями не представляется...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.