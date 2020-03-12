ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,472 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 71,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,88 коп.

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Правительство не обсуждает вопрос об отмене нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ в условиях падения курса рубля. "Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в... "Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в... читать дальше

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ПАО "ТГК-1" в 2019 году сократило чистую прибыль по МСФО на 23,3% - до 7,99 млрд рублей по сравнению с 10,421 млрд руб. в 2018 году, говорится в материалах компании. Выручка ТГК выросла на 5,2% - до 97,256 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от реализации... Выручка ТГК выросла на 5,2% - до 97,256 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от реализации... читать дальше

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Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам,... "Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам,... читать дальше

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Мировые фондовые индексы продолжают сегодня падать на растущих опасениях ослабления глобальной экономики в условиях распространения коронавируса. Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World снизился в ходе торгов на 2%, сообщает... Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World снизился в ходе торгов на 2%, сообщает...

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России при устойчиво низких ценах на нефть накопленных резервов хватит на много лет, и все обязательства будут исполнены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас... "Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в начале торгов в четверг на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру. В лидерах падения акции туристических компаний. Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации... Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации... читать дальше

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Низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения, правительство готовит дополнительные меры в этой сфере в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание... читать дальше

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Нефтяные цены в ходе торгов усилили падение более чем до 5% на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Технический комитет ОПЕК+, вероятно, пройдет в режиме телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. В то же время он не подтвердил дату проведения техкомитета на 18 марта. "Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно... "Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно... читать дальше

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Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса. Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,... Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По... читать дальше

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Евро в ходе торгов на "Московской бирже" превысил отметку 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. По данным на 11:10 мск, курс евро на торгах "Московской биржи" достиг 84,02 руб.,... По данным на 11:10 мск, курс евро на торгах "Московской биржи" достиг 84,02 руб.,... читать дальше

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Утром рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не... читать дальше

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Меры ЦБ РФ и министерства финансов по стабилизации ситуации на российском рынке уже дали определенный результат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной... Номинал одной... читать дальше

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Ростуризм в связи с остановкой действия туристических виз в Индию из-за карантина рекомендовал туроператорам менять приобретенные туристами туры на другие направления. "В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 с туристическими целями не представляется... "В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 с туристическими целями не представляется... читать дальше

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