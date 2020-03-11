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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 71,472 руб.
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11 марта 2020 года 12:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 71,472 руб.
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11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 71,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,88 коп. Это автоматическое сообщение.
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11 марта 2020 года 16:16
ОПЕК снизила на этот год оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 490 тыс. б/с, из США - на 360 тыс. б/с
ОПЕК понизила на 2020 год оценку роста спроса поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 490 тыс. б/с по сравнению с оценкой, сделанной месяц назад, - до 1,76 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля. Теперь аналитики ОПЕК полагают, что... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,27 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+2,26%) пункта,... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:14
Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале замедлился до 2,3% в годовом сравнении, свидетельствуют данные министерства труда страны. В январе цены выросли на 2,5%, что было максимумом за пятнадцать месяцев. Потребительские цены увеличились в феврале... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:09
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 28,7% - до $12,7 млрд, по сравнению с $17,8 млрд оттока в январе-феврале 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России. Такой результат сформировался "преимущественно за... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:05
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса. "Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,01/72,4 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,01/72,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 79 коп., Cредний курс продажи упал...
.11 марта 2020 года 15:54
Volkswagen отзывает в России более 5,7 тыс. машин Skoda Superb II из-за проблем с бортовой электроникой
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в РФ 5,742 тыс. автомобилей Skoda Superb II, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:45
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались. Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков,... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:38
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2020 года вырос на 5,8% (год к году), сообщил статистический комитет министерства национальной экономики. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,7%, в... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50100,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб.
В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:29
Индонезия в феврале увеличила экспорт олова на 4,6% по сравнению с январем. Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж составила 7 тыс. 464,18 тонны по сравнению с 7 тыс. 137,58 тонны в январе, сообщило министерство торговли страны. Относительно февраля 2019...
.11 марта 2020 года 15:22
Россия и Саудовская Аравия продолжат развивать инвестиционное партнерство, несмотря на ряд разногласий и попытки их "рассорить", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9858 руб. Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный -... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:09
Италия направит 25 млрд евро на меры по борьбе с негативными экономическими последствиями коронавируса COVID-19, сообщил министр финансов страны Роберто Гуальтиери. По его словам, кабинет министров, как ожидается, к пятнице одобрит первый пакет стимулирующих мер - объемом... читать дальше
.11 марта 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3820,22 (-17,52) руб./грамм; на серебро - 39,22 (+0,12) руб./грамм; на платину - 2022,13 (-10,9) руб./грамм; на палладий - 5439,07 (-252,48) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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