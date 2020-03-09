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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.
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09 марта 2020 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.

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9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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При этом на материковый Китай приходится 80735 подтвержденных случаев заболевания, за...    читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп.

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