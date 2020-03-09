ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.

9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп.

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Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник падают из-за обвала нефтяных цен. Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на... Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU - Коалиционный комитет в Берлине обсудил ряд конъюнктурных мер для поддержки экономики Германии в условиях рецессии, которую может вызвать эпидемия коронавируса, а также ситуацию с беженцами на турецко-греческой границе, передает "Немецкая... читать дальше

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Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложен из-за большой финансовой емкости объекта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден... читать дальше

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"Победа" отменяет все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта, сообщила представитель компании журналистам. Решение, по ее словам, принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд из ряда провинций страны, где фиксируется вспышка коронавируса. "Победа"... читать дальше

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Цена акций саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упала ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре. Согласно данным саудовской биржи Tadawul, торги бумагами компании в воскресенье завершились на отметке 30 риялов за... читать дальше

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Рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+, пообещал Минфин РФ. Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает на валюту на рынке. ЦБ уже не раз... Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает на валюту на рынке. ЦБ уже не раз... читать дальше

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Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро понедельника, 9 марта, достигло 108568 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на материковый Китай приходится 80735 подтвержденных случаев заболевания, за... При этом на материковый Китай приходится 80735 подтвержденных случаев заболевания, за... читать дальше

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Цены на нефть падают более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении... В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении... читать дальше

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Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с... читать дальше

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Б РФ принял решение не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится в сообщении регулятора. Решение о приостановки покупки валюты распространяется как на регулярные операции, так и на реализацию операций,... читать дальше

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Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса. "Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с...

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Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров, говорится в сообщении банка. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России. Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте... читать дальше

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На юго-востоке Москвы планируется построить дублер Люблинской улицы, который станет новой вылетной магистралью, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сейчас идет подготовка проекта дублера Люблинской улицы к... читать дальше

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Безработица в Канаде в феврале 2020 года выросла до 5,6% с 5,5% в январе, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики также ожидали роста показателя до 5,6%. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 30,3 тыс., или на 0,2%. В годовом выражении... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 30,3 тыс., или на 0,2%. В годовом выражении... читать дальше

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