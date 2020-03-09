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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.
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09 марта 2020 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.
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9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.
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09 марта 2020 года 13:16
Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник падают из-за обвала нефтяных цен. Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на... читать дальше
.09 марта 2020 года 13:04
В Берлине готовят меры для поддержки экономики ФРГ в условиях рецессии, которую может вызвать коронавирус
9 марта. FINMARKET.RU - Коалиционный комитет в Берлине обсудил ряд конъюнктурных мер для поддержки экономики Германии в условиях рецессии, которую может вызвать эпидемия коронавируса, а также ситуацию с беженцами на турецко-греческой границе, передает "Немецкая... читать дальше
.09 марта 2020 года 12:18
Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложен из-за большой финансовой емкости объекта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден... читать дальше
.09 марта 2020 года 11:31
"Победа" отменяет все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта, сообщила представитель компании журналистам. Решение, по ее словам, принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд из ряда провинций страны, где фиксируется вспышка коронавируса. "Победа"... читать дальше
.09 марта 2020 года 10:58
Цена акций саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упала ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре. Согласно данным саудовской биржи Tadawul, торги бумагами компании в воскресенье завершились на отметке 30 риялов за... читать дальше
.09 марта 2020 года 10:41
Рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+, пообещал Минфин РФ. Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает на валюту на рынке. ЦБ уже не раз... читать дальше
.09 марта 2020 года 10:33
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро понедельника, 9 марта, достигло 108568 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на материковый Китай приходится 80735 подтвержденных случаев заболевания, за... читать дальше
.09 марта 2020 года 10:17
Цены на нефть падают более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении... читать дальше
.09 марта 2020 года 10:08
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с... читать дальше
.09 марта 2020 года 09:54
Б РФ принял решение не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится в сообщении регулятора. Решение о приостановки покупки валюты распространяется как на регулярные операции, так и на реализацию операций,... читать дальше
.09 марта 2020 года 09:45
Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса. "Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все... читать дальше
.09 марта 2020 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с...
.07 марта 2020 года 17:18
Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров, говорится в сообщении банка. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно... читать дальше
.07 марта 2020 года 16:57
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России. Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы опубликован в субботу на сайте... читать дальше
.07 марта 2020 года 14:29
На юго-востоке Москвы планируется построить дублер Люблинской улицы, который станет новой вылетной магистралью, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сейчас идет подготовка проекта дублера Люблинской улицы к... читать дальше
.07 марта 2020 года 13:43
Безработица в Канаде в феврале 2020 года выросла до 5,6% с 5,5% в январе, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики также ожидали роста показателя до 5,6%. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 30,3 тыс., или на 0,2%. В годовом выражении... читать дальше
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