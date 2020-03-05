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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 66,1854 руб.
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05 марта 2020 года 12:24
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 66,1854 руб.
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5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 66,1854 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,70 коп. Это автоматическое сообщение.
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05 марта 2020 года 12:40
Отельеры Санкт-Петербурга обеспокоены отсутствием китайских туристов из-за коронавируса, часть из них уже начала снижать цены, сообщила сегодня порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Для отелей с большим номерным... читать дальше
.05 марта 2020 года 12:32
Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО в 2019 году снизилась на 6,7% и составила 86,6 млрд руб. по сравнению с 92,8 млрд руб. в 2018 году, следует из отчетности компании. При этом показатель скорректированной EBITDA увеличился на 1,9%, до 136,2 млрд руб., сообщила компания. Он не... читать дальше
.05 марта 2020 года 12:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 66,1854 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,70 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 марта 2020 года 12:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 73,6842 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,27 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 марта 2020 года 12:10
Падение спроса на нефть в мире в первом квартале может стать рекордным в истории и превзойти сокращение, зафиксированное во время глобального финансового кризиса, прогнозирует IHS Markit. "Беспрецедентные перебои" в работе предприятий в Китае и быстрое распространение... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:52
Премьер РФ Михаил Мишустин потребовал улучшить систему управления строительством в стране и поручил своему заместителю Марату Хуснуллину до 1 мая внести соответствующие предложения. "Прошу профильных министров в двухнедельный срок представить предложения, строительство каких... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 марта составил 66,1854 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,1854 руб. По... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:41
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-375 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9849% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,53% годовых. Дисконтные... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:37
В настоящее время планов по строительству платных дорог на присоединённых территорий Москвы нет, заявил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. "В новой Москве активно строятся дороги. Только в этом году на присоединенных территориях... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:28
По состоянию на 1 февраля 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 6,6% и составил 70,7 тыс. руб. по сравнению с 75,6 тыс. руб. на 1 августа 2019 года. Основной причиной сокращения данного... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:14
АО "Национальный капитал" установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в сентябре 2015 года разместила 5-летние облигации серии БО-08 на 1 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:12
Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения коронавируса, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах. "Размещения не будет. Точнее... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5315 руб. Минимальный курс юаня составил 9,52 руб., максимальный - 9,543... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:52
Регулятор США предоставит компаниям, затронутым коронавирусом, отсрочку в 45 дней для раскрытия информации
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предоставит публичным компаниям, затронутым коронавирусом, отсрочку в 45 дней для подготовки ряда отчетов, которые необходимо публиковать в рамках обязательного раскрытия информации. При этом компании, которые хотят... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2078 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,1576... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:44
Новосибирское ООО "Дядя Дёнер" планирует 11 марта начать размещение 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость одной облигации - 10 тыс. рублей. Выпуск будет размещен по открытой... читать дальше
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