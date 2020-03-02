ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 марта в размере 66,3274 руб.

2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 66,3274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,35 коп.

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,31 пункта (0,693%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2765,77 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной... Индекс РТС нестабилен, явной... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" утвердил параметры программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также 10... Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также 10... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45115,215 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 172,231 млрд руб., или на...

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К230 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на 400 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 26 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,66%... Сбор заявок на бонды прошел 26 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,66%... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0716 руб. Минимальный курс евро составил 73,245 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,245 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5654 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5032 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5032 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4605 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7182 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Банк России зарегистрировал ипотечные облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с погашением в 2045 году на 7 млрд 207,044 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением индексов МосБиржи и РТС. Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. В понедельник в Азии наметился коррекционный отскок (японский Nikkei 225 вырос на... В понедельник в Азии наметился коррекционный отскок (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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ФАС России удовлетворила ходатайство компании "Шушары Холдинг" о приобретении 41% ГРК "Амикан", сообщило антимонопольное ведомство. Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Шушары Холдинг" подконтрольна банку ВТБ. Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Шушары Холдинг" подконтрольна банку ВТБ. ГРК "Амикан" - оператор... ГРК "Амикан" - оператор... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник, перейдя к восстановлению после худшей недели с 2008 года. Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе. Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила на своем сайте о телефонных звонках злоумышленников в кредитные организации, которые от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют... читать дальше

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Биржевые индексные фонды (ETF) акций и облигаций развивающихся стран, зарегистрированных на биржах США, столкнулись с рекордным оттоком средств инвесторов за прошедшую неделю в связи с резким уходом инвесторов от рисков в условиях распространения коронавируса... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, пытаясь восстановиться после активных распродаж на прошлой неделе, которая стала для рынка акций страны наихудшей с октября 2008 года. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10... читать дальше

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Минфин РФ предлагает установить для госкомпаний единый срок оплаты по всем контрактам в 15 дней, но оставить для них возможность установить более долгий срок оплаты при закупке определенных товаров, работ, услуг, сообщил "Интерфаксу", знакомый с позицией... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2020 года снизился до 50,1 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 50,5... Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 50,5... читать дальше

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