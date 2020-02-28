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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 февраля
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Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
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28 февраля 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 февраля

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28 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3502,84 (+29,5) руб./грамм; на серебро - 38,88 (+0,75) руб./грамм; на платину - 1895,35 (-38,97) руб./грамм; на палладий - 5907,89 (+12,12) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
28 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0034 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0034 руб.

Минимальный курс евро составил 73,2175 руб., максимальный -...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 15:11
Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу
Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что на текущий...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 февраля
ЦБ РФ с 29 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3502,84 (+29,5) руб./грамм; на серебро - 38,88 (+0,75) руб./грамм; на платину - 1895,35 (-38,97) руб./грамм; на палладий - 5907,89 (+12,12) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2020 года 14:46
S&P подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне "ВВВ-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги "Газпром нефти" в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный.

"Газпром нефть продемонстрировала...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 104,25 пункта (3,575%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2811,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2855,32 (-2,08%) пункта,...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:38
ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона облигаций объемом от 3 млрд руб. в размере 11%
ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:26
Объем финансирования инвестпрограммы "Татнефти" в 2019 году составил 110 млрд руб
Объем финансирования инвестпрограммы группы "Татнефть" в прошлом году без учета приобретения действующих активов составил около 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Основной объем инвестиций (74,1%) НК использовала для развития наиболее капиталоемких...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:23
АКРА отозвало кредитные рейтинги Якутии и ее облигаций из-за истечения срока договора
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитные рейтинги Якутии и выпуска ее облигаций в связи с окончанием срока действия договора, говорится в сообщении АКРА.

Ранее агентство присвоило региону кредитный рейтинг на уровне "A(RU)" со стабильным...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:15
Годовая инфляция в Италии в феврале замедлилась до 0,4%
Потребительские цены в Италии в феврале 2020 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к февралю 2019 года выросли на 0,4% после повышения на 0,5% в январе, свидетельствуют предварительные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с январем...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 14:06
Количество способов закупки по закону "О контрактной системе" могут сократить в разы
Количество способов закупки, прописанных в профильном законе "О контрактной системе" (44-ФЗ), нужно сократить в несколько раз, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Надо широко обсудить и принять взвешенное решение по изменению контрактной системы: сократить...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:58
Фондовая Азия продемонстрировала максимальное падение за последние 16 месяцев
По итогам торгов в пятницу азиатские фондовые индексы на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая продемонстрировали существенное падение, которое стало максимальным за последние 16 месяцев. Наибольшее сокращение было зафиксировано в сырьевом и...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:50
У правительства нет принципиальных замечаний по созданию "Росшельфа" - Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев заявил журналистам, что у правительства нет принципиальных замечаний по созданию госкомпании "Росшельф", которая будет координировать работу новых проектов на шельфе Арктики и Дальнего Востока.

"Буквально час назад завершили совещание,...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:41
В четвертом квартале Eni сократила скорректированную прибыль на 62%
Скорректированная чистая прибыль итальянской Eni SpA в октябре-декабре 2019 г. составила 546 млн евро против 1,45 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 718 млн...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:37
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона облигаций серии КО-03 на уровне 15%
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона годовых коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 3 марта.

Облигации будут размещены по...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:34
Сроки запуска 5G могут сдвинуться на два года из-за проблем с частотами
Сроки запуска сетей 5G в 10 городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год, заявила директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур в ходе делового завтрака Fitch Ratings, посвященного телеком-сектору.

При этом в нацпрограмме "Цифровая...    читать дальше
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28 февраля 2020 года 13:22
Мишустин обещает изучить предложения СФ по снижению налогов на труд
Принимать решения по снижению налогов на труд необходимо аккуратно и взвешенно, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"То, что касается вопросов страховых сборов... Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть...    читать дальше
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