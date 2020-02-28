Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 февраля

28 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 29 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3502,84 (+29,5) руб./грамм; на серебро - 38,88 (+0,75) руб./грамм; на платину - 1895,35 (-38,97) руб./грамм; на палладий - 5907,89 (+12,12) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0034 руб. Минимальный курс евро составил 73,2175 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,2175 руб., максимальный -... читать дальше

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Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса. Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что на текущий... Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что на текущий... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3502,84 (+29,5) руб./грамм; на серебро - 38,88 (+0,75) руб./грамм; на платину - 1895,35 (-38,97) руб./грамм; на палладий - 5907,89 (+12,12) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги "Газпром нефти" в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный. "Газпром нефть продемонстрировала... "Газпром нефть продемонстрировала... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 104,25 пункта (3,575%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2811,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2855,32 (-2,08%) пункта,... читать дальше

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ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го... читать дальше

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Объем финансирования инвестпрограммы группы "Татнефть" в прошлом году без учета приобретения действующих активов составил около 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Основной объем инвестиций (74,1%) НК использовала для развития наиболее капиталоемких... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитные рейтинги Якутии и выпуска ее облигаций в связи с окончанием срока действия договора, говорится в сообщении АКРА. Ранее агентство присвоило региону кредитный рейтинг на уровне "A(RU)" со стабильным... Ранее агентство присвоило региону кредитный рейтинг на уровне "A(RU)" со стабильным... читать дальше

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Потребительские цены в Италии в феврале 2020 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к февралю 2019 года выросли на 0,4% после повышения на 0,5% в январе, свидетельствуют предварительные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с январем... читать дальше

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Количество способов закупки, прописанных в профильном законе "О контрактной системе" (44-ФЗ), нужно сократить в несколько раз, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Надо широко обсудить и принять взвешенное решение по изменению контрактной системы: сократить... "Надо широко обсудить и принять взвешенное решение по изменению контрактной системы: сократить... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу азиатские фондовые индексы на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая продемонстрировали существенное падение, которое стало максимальным за последние 16 месяцев. Наибольшее сокращение было зафиксировано в сырьевом и... читать дальше

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Вице-премьер Юрий Трутнев заявил журналистам, что у правительства нет принципиальных замечаний по созданию госкомпании "Росшельф", которая будет координировать работу новых проектов на шельфе Арктики и Дальнего Востока. "Буквально час назад завершили совещание,... "Буквально час назад завершили совещание,... читать дальше

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Скорректированная чистая прибыль итальянской Eni SpA в октябре-декабре 2019 г. составила 546 млн евро против 1,45 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 718 млн... Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 718 млн... читать дальше

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ООО "Офир" установило ставку 1-го купона годовых коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 3 марта. Техразмещение выпуска запланировано на 3 марта. Облигации будут размещены по... Облигации будут размещены по... читать дальше

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Сроки запуска сетей 5G в 10 городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год, заявила директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур в ходе делового завтрака Fitch Ratings, посвященного телеком-сектору. При этом в нацпрограмме "Цифровая... При этом в нацпрограмме "Цифровая... читать дальше

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Принимать решения по снижению налогов на труд необходимо аккуратно и взвешенно, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "То, что касается вопросов страховых сборов... Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть... "То, что касается вопросов страховых сборов... Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть... читать дальше

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