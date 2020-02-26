Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,5374 руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5374 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,2925 руб., максимальный - 65,71 руб. Было заключено 17169 сделок. Объем торгов составил 69405,23 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,4475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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