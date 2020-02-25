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25 февраля 2020 года 10:34

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 139,1 млрд руб.

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25 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 139,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 125,8 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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25 февраля 2020 года 10:19
ЦБ РФ 26 февраля проведет аукцион по доразмещению 29-го и 30-го выпусков КОБР общим объемом 354,9 млрд руб.
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 2612,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2429,6 млрд руб.

На...    читать дальше
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В...    читать дальше
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