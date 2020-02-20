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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 7 февраля по 14 февраля на 415 тыс. баррелей, бензина - упали на 1971 тыс. баррелей
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20 февраля 2020 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 7 февраля по 14 февраля на 415 тыс. баррелей, бензина - упали на 1971 тыс. баррелей
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20 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 415 тыс. баррелей - до 442,883 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1971 тыс. баррелей и составили 259,078 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 635 тыс. баррелей, достигнув 140,587 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 200 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,53 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3125,1 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 февраля выросла на 1,97% и составила 50612,953 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50612,953 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 978,631 млрд руб., или на...
.20 февраля 2020 года 19:43
ПАО "Группа компаний ПИК" установило порядок определения 7-10-го купонов облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день,... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:38
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 3,4% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:37
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) завершило размещение 7-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил 12 февраля. Ставка купона установлена на уровне 6,60% годовых, ей соответствует доходность... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,072 руб. Минимальный курс юаня составил 9,058 руб., максимальный - 9,0959... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,829 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,829 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9109 руб. Минимальный курс евро составил 68,6775 руб.,... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:09
бербанк России разместил 29,68% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R на 742 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в феврале 2022 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:07
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей и включила в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00146-A-003P. Сбор... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:03
Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng отступил на 0,2%), Тем... читать дальше
.20 февраля 2020 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 7 февраля по 14 февраля на 415 тыс. баррелей, бензина - упали на 1971 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 415 тыс. баррелей - до 442,883 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1971 тыс. баррелей и составили 259,078 млн... читать дальше
.20 февраля 2020 года 18:51
Компании в разных частях Китая размещают "коронавирусные облигации" на фоне действий властей страны по поддержке экономического роста, пишет Financial Times. Более 25 компаний - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней ($3,4 млрд) за счет... читать дальше
.20 февраля 2020 года 18:42
ООО "ЗН-Энергия" (структура "Зарубежнефти") объявило тендер на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 50-процентных долей в капитале трех компаний в Индии, владеющих солнечными электростанциями. Согласно тендерной документации, оценка стоимости проводится в связи с... читать дальше
.20 февраля 2020 года 18:34
Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. "Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость -... читать дальше
.20 февраля 2020 года 18:26
Минфин изучает идею повышения страховки по вкладам задним числом, но склоняется к адресным мерам поддержки
Минфин РФ изучает идею повышения до 5 млн рублей суммы страхового возмещения по вкладам для вкладчиков банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года, но склоняется к адресным мерам поддержки вкладчиков, попавших с сложную жизненную ситуацию, заявил министр финансов Антон... читать дальше
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