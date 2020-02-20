Запасы нефти в США выросли за период с 7 февраля по 14 февраля на 415 тыс. баррелей, бензина - упали на 1971 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 200 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1971 тыс. баррелей и составили 259,078 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

20 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 415 тыс. баррелей - до 442,883 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,53 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3125,1 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50612,953 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 978,631 млрд руб., или на...

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ПАО "Группа компаний ПИК" установило порядок определения 7-10-го купонов облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день,... Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,829 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9109 руб. Минимальный курс евро составил 68,6775 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,6775 руб.,... читать дальше

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бербанк России разместил 29,68% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R на 742 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в феврале 2022 года. Облигации гасятся в феврале 2022 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей и включила в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00146-A-003P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00146-A-003P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng отступил на 0,2%), Тем... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng отступил на 0,2%), Тем... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 415 тыс. баррелей - до 442,883 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1971 тыс. баррелей и составили 259,078 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1971 тыс. баррелей и составили 259,078 млн... читать дальше

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Компании в разных частях Китая размещают "коронавирусные облигации" на фоне действий властей страны по поддержке экономического роста, пишет Financial Times. Более 25 компаний - от авиаперевозчиков до дистрибьюторов лекарств - привлекли 24 млрд юаней ($3,4 млрд) за счет... читать дальше

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ООО "ЗН-Энергия" (структура "Зарубежнефти") объявило тендер на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 50-процентных долей в капитале трех компаний в Индии, владеющих солнечными электростанциями. Согласно тендерной документации, оценка стоимости проводится в связи с... читать дальше

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Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. "Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость -... читать дальше

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Минфин РФ изучает идею повышения до 5 млн рублей суммы страхового возмещения по вкладам для вкладчиков банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года, но склоняется к адресным мерам поддержки вкладчиков, попавших с сложную жизненную ситуацию, заявил министр финансов Антон... читать дальше

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