.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0704 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Бюджет-2019 - худшее за 11 лет исполнение расходов
Уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2019 году составил 94,2% и стал самым низким за последние 11 лет, объем неисполненных ассигнований вырос с 2018 года почти в 1,5 раза, до 1,1 трлн рублей, к такому выводу пришла Счетная палата...
 
Может ли лень стать драйвером экономики
В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, пишут "Ведомости", приводя высказывания...
 
На льготные автокредиты дадут еще 5 млрд руб.
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд руб., что, по расчетам...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 февраля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0704 руб.

 0
20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0704 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,066 руб., максимальный - 9,08 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 94,18 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,08 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 февраля 2020 года 14:42
Нефть пошла на снижение
Нефтяные цены перешли к снижению в ходе торгов в преддверии публикации данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:126 мск составила $59,00 за...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:41
Wintershall Dea и "Газпром" приступили к добыче на шельфе на границе Великобритании и Нидерландов
Wintershall Noordzee B.V. (СП Wintershall Dea и Gazprom EP International) начали добычу газа на месторождении Sillimanite, расположенном на шельфе Великобритании и Нидерландов, сообщила Wintershall Dea.

Месторождение "Силлиманит" было открыто в южной части Северного...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:34
Swiss Re увеличила чистую прибыль в 2019 г. на 73%, но хуже ожиданий
Чистая прибыль швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, составила $727 млн по сравнению с $421 млн в предыдущем году. Между тем показатель не оправдал ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали прибыль на уровне $1,25...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:28
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики по итогам сегодняшних торгов после решения китайского ЦБ о ставке. Трейдеры продолжали следить за новостями о масштабах распространения коронавируса.

Народный банк Китая (НБК) в четверг...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:23
Moody's понизило рейтинг Nissan, прогноз - "негативный"
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Nissan Motor до "Baa1" с "A3", отметив, в частности, слабые показатели рентабельности операций японского автопроизводителя. Прогноз рейтинга оставлен "негативным".

"Понижение рейтинга...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:15
Турция разработала дисконтную программу для туристов
В Турции разработана дисконтная программа для туристов, в рамках которой можно получить скидки в магазинах, ресторанах, отелях, на транспорте, сообщает газета Daily Sabah.

"Disconti Tourist Sale Card сроком действия 14 дней доступна как в виде физической карты, так и...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:08
ЦБ рассчитывает, что все банки РФ с универсальной лицензией подключатся к СБП к 1 октября
ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:00
Квартальная чистая прибыль Lenovo выросла на 11%, выручка достигла рекорда
Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, в октябре-декабре составила $258 млн по сравнению с $233 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что показатель составит $217...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:51
Shell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%
Мировой рынок СПГ в 2019 году вырос на рекордные для отрасли 40 млн тонн, или 12,5% - до 359 млн тонн, а к 2040 году, по прогнозам, может вырасти до 700 млн тонн, отмечает Shell в своем ежегодном обзоре по рынку сжиженного природного газа.

При этом в минувшем году...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:43
Банковская группа Альфа-банка в 2019 году снизила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза
Чистая прибыль по МСФО банковской группы Альфа-банка по итогам 2019 года снизилась в 1,9 раза - до $704 млн по сравнению с $1,32 млрд в 2018 году, следует из отчета группы. В банковскую группу входят ABH Financial, Альфа-банк и дочерние компании.

Общий совокупный доход...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:36
"Дядя Дёнер" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П02 на уровне 13,5%
Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:34
Новак: Россия пока еще обсуждает со странами ОПЕК+ судьбу сделки по сокращению добычи
Россия пока еще обсуждает со странами ОПЕК+ судьбу сделки по сокращению добычи нефти. "Мы находимся в контакте с нашими коллегами из других стран. Я вчера, по-моему, разговаривал с министром Саудовской Аравии, мы обсуждали текущую ситуацию на рынке, прогнозы, которые делают...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:26
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 63,7413 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 63,7413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
20 февраля 2020 года 13:26
ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 68,7705 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 68,7705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,18 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
20 февраля 2020 года 13:26
Рост экспорта швейцарских часов в январе ускорился до 9,4%
Экспорт швейцарских часов в январе 2020 года вырос на 9,4% в годовом выражении - до 1,786 млрд швейцарских франков ($1,76 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в декабре показатель увеличился на 5,8% Экспорт наручных часов,...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:19
Регионам РФ для выхода на рынки заимствований потребуются рейтинги нацагентств
Правительство РФ изменило минимальные рейтинговые требования, необходимые субъектам РФ и муниципальным образованиям для выхода на внутренний или внешний рынки заимствований, для этого потребуется иметь рейтинги национальных рейтинговых агентств.

Постановление...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.