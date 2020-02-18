Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2675,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2163,23 млрд руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 2675,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2492,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2687,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2500,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 2163,23 млрд руб. против 2145,99921 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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