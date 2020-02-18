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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2675,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2163,23 млрд руб.
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18 февраля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2675,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2163,23 млрд руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 2675,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2492,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2687,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2500,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 2163,23 млрд руб. против 2145,99921 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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18 февраля 2020 года 10:43
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам 2019 года упала на 53%, или в 2,1 раза - до $5,969 млрд по с равнению с $12,608 млрд в 2018 году, говорится в пресс-релизе банка. Показатель снизился из-за списаний в размере $7,3 млрд, в первую... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:26
Банк России 25 февраля 2020 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, говорится в сообщении регулятора. Тираж монеты (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) - 3... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:20
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.18 февраля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,14 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,92 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,23 пункта (0,857%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют emerging markets В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:10
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за фондовой Азией и просевшей нефтью на сохраняющихся опасениях негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику. Азиатские рынки акций торгуются сегодня в миноре. Котировки... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,84/64,22 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,84/64,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...
.18 февраля 2020 года 09:50
Инициатива вице-премьера Юрия Трутнева о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей близка к провалу. Подготовленный Минвостокразвития законопроект раскритиковали Минэнерго и Минприроды, которые сочли идею не просто недостаточно... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:41
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США к евро продолжает оставаться около 3-летнего максимума. Внимание инвесторов сосредоточено на важных для рынка данных из Германии, публикация которых запланирована на вторник. Индекс экономических ожиданий... читать дальше
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.18 февраля 2020 года 09:31
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-365 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2675,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2163,23 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 2675,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2492,9 млрд руб. На... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:23
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:51 мск уменьшились соответственно на 1,5% и на 1,31%. Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:18
ЦБ РФ направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер, направленных на борьбу с утечкой персональных данных граждан, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы. "Создать условия для... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:10
Реальный ВВП еврозоны увеличится на 1,2% в 2020 году и в 2021 году, Европейского союза - на 1,4%, сообщается в зимнем прогнозе Европейской комиссии (ЕК). Таким образом, ЕК подтвердила свой осенний прогноз. По итогам 2019 года, согласно предварительным данным, экономика... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:01
Американская компания Apple Inc. предупредила инвесторов, что ее выручка во 2-м финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Как сообщила компания, все мощности по производству... читать дальше
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