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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Бизнес просит проверить реальные расходы девелоперов на обслуживание займов
Член генерального совета "Деловой России" Владимир Прохоров направил вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с...
 
Правительство не будет гарантировать неизменность тарифов по соглашению об инвестициях
Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Чиновники договорились об этом в пятницу на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут...
 
Банкиров могут допустить в базу ФНС
Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), пишет "Коммерсант". Для...
 
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17 февраля 2020 года 19:50
ЦБ зарегистрировал облигации "СФО Инвесткредит Финанс" классов "А" и "Б" на 905 млн рублей
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" класса "А" объемом 900 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Выпускам присвоены государственные регистрационные...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:46
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,426%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3110,06 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 февраля выросла на 0,36% и составила 49601,303 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49601,303 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,136 млрд руб., или на...
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17 февраля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7021 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7021 руб.

Минимальный курс евро составил 68,515 руб.,...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3769 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3769 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0742 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0742 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0521 руб., максимальный - 9,1039...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:08
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,5%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в зеленой зоне. В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 на слабых данных о ВВП страны просел на 0,7%,...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 19:00
Минпромторг поддержал создание альянса "КАМАЗа" и Sollers
Минпромторг РФ поддерживает идею о создании альянса с участием "КАМАЗа" и группы Sollers, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Минпромторг всегда поддерживал идеи, связанные с консолидацией участников автоиндустрии, да и индустрии по разработке новых технологий. На...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:58
Исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в РФ могут заменить аукционами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь вернулась к идее замены исторического принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами.

Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:54
Влияние роста акцизов на годовую инфляцию в 2020г может составить около 0,15 п.п. - ЦБ РФ
Совокупное влияние роста акцизов на годовую инфляцию в России в 2020 году может составить около 0,15 процентного пункта (п.п.), говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП).

ЦБ напоминает, что с 1 января 2020 года выросли акцизы на бензин, дизельное...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:51
ЦБ РФ ожидает ускорения роста оборота розницы в 1-м квартале до 2,8-3,2% год
Рост оборота розничной торговли в РФ в первом квартале 2020 г. продолжит ускорение на фоне "дальнейшего роста доходов и замедления инфляции", достигнув 2,8-3,2% год к году. Такой прогноз содержится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике, опубликованном в...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:48
Рост экономики РФ в 1-м квартале может ускориться до 2-2,5% - ЦБ
Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года может ускориться до 2,0-2,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о ДКП.

"Согласно прогнозу Банка России, в I квартале 2020 г. годовой темп прироста ВВП составит 2,0-2,5%", - отмечается в документе.

В 2019 году, по...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:44
ФАС не видит роста "перекрестки" в электроэнергетике
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает улучшение ситуации с перекрестным субсидированием в электроэнергетике страны, предлагает обновить оценку ее объемов по России и доработать проект о дифференциации, сказал в ходе круглого стола комитета по энергетике Госдумы...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:42
Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "МОЭСК" серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:38
Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 15 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-02R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00124-A-002P.

Сбор...    читать дальше
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17 февраля 2020 года 18:36
ФСК установила ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 3,4%
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

"ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги...    читать дальше
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