ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,4536 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

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В 4-м квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) вырос сразу на 4 пункта - до 96 пунктов (в 3-м квартале 2019 года - 92 пункта), сообщается в обзоре НБКИ. Таким образом, показатель кредитного здоровья граждан РФ... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0757 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0455 руб., максимальный - 9,0882... Минимальный курс юаня составил 9,0455 руб., максимальный - 9,0882... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,359... читать дальше

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ЦБ РФ 13 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,18 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше

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В январе 2020 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличились на 4% в годовом сравнении до 87,57 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. По итогам 2019 года показатель увеличился на 5,8% до 941,5 млрд... По итогам 2019 года показатель увеличился на 5,8% до 941,5 млрд...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,92 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3107,8 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 10,85 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 10,85 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 114,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет кабмину выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка. Проект закона размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как следует из пояснительной записки, приобретение пакета акций Сбербанка... Как следует из пояснительной записки, приобретение пакета акций Сбербанка... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4035... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне высоких нефтяных цен. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4035 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4035 руб.... читать дальше

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Практически каждый пятый лот на рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы по итогам 2019 года реализовывался через эскроу-счета, сообщили в компании Knight Frank. "Основное внимание как застройщиков, так и покупателей в 2019 году было сосредоточено на переходе рынка... "Основное внимание как застройщиков, так и покупателей в 2019 году было сосредоточено на переходе рынка... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2045 году на 7 млрд 207,044 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2045 года. Дата погашения выпуска - 28 апреля 2045 года. Он будет размещен по... Он будет размещен по... читать дальше

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в зеленой зоне. Большинство европейских фондовых рынков завершило пятницу в минусе. Большинство европейских фондовых рынков завершило пятницу в минусе. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили последние торги на новых рекордах, тогда как Dow Jones... Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили последние торги на новых рекордах, тогда как Dow Jones... читать дальше

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ООО "Легенда" планирует с 12:00 МСК 17 февраля до 14:00 МСК 27 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Организаторы - Альфа-банк, ООО "Атон". Андеррайтер -... Организаторы - Альфа-банк, ООО "Атон". Андеррайтер -... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,62/64,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...

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Темпы повышения цен на новостройки в Китае в январе замедлились восьмой месяц подряд. Средняя стоимость нового жилья в 70 крупных городах Китая в январе увеличилась на 6,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - минимальными темпами с июля 2018 года, свидетельствуют... читать дальше

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