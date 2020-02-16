ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,85 коп.

16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению...

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Правительство РФ вносит изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, средства или часть материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по... читать дальше

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Строительство газовых сетей развернулось в Троицком и Новомосковском административных округах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно Мосгаз досрочно сдал 18 км сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 км", - написал... читать дальше

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Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил глава китайского МИД Ван И. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.... Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику....

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На десятой сессии Всемирного форума городов в Абу-Даби был запущен новый проект - крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха. На сегодняшний день 9 из 10 человек, а это 92% населения земли, дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы, сообщает... читать дальше

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Комплексные работы на территории площадью около 40 гектар, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам. "Мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города", - сказал... читать дальше

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США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео. "Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на... читать дальше

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В настоящее время прорабатывается техническая возможность и варианты соединения Калининского и Солнцевского радиусов метро в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы... "Мы... читать дальше

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Индия в январе 2020 года импортировала золото на $1,584 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 32% меньше показателя января прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя... Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя...

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Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Считаю, что это сотрудничество должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах с учетом причин, по которым... читать дальше

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Средняя численность работников ПАО "КАМАЗ" в 2019 году составила 30,051 тыс. человек, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году, следует из квартального отчета компании. При этом фонд начисленной заработной платы за прошлый год увеличился на 4,2% - до 14,682 млрд... При этом фонд начисленной заработной платы за прошлый год увеличился на 4,2% - до 14,682 млрд... читать дальше

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Сбербанк России в 2019 году увеличил выплаты правлению на 14,5% - до 6,32 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета банка. Из выплаченного вознаграждения на фиксированную часть приходится 1,39 млрд рублей, еще 4,91 млрд рублей - это переменное вознаграждение. В... Из выплаченного вознаграждения на фиксированную часть приходится 1,39 млрд рублей, еще 4,91 млрд рублей - это переменное вознаграждение. В... читать дальше

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Группа ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году снизила производство золота на 15% - до 8,078 тонны (около 260 тыс. унций), говорится в ежеквартальном отчете компании. На снижение показателя по группе оказал влияние Тарын, где компания приступила к плановой реконструкции... На снижение показателя по группе оказал влияние Тарын, где компания приступила к плановой реконструкции... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЗАО "Денизбанк Москва" в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги подтверждены на... читать дальше

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG объявил о снижении продаж в Китае в январе на 11% в условиях вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19. Мировые автопроизводители имеют крупные операции в Китае, и аналитики предупреждают, что фактическое закрытие ряда... Мировые автопроизводители имеют крупные операции в Китае, и аналитики предупреждают, что фактическое закрытие ряда... читать дальше

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Объем транспортировки нефти по системе "Транснефть" в 2019 году вырос до 485 млн тонн по сравнению с 480 млн т в 2018 году, говорится в ежеквартальном отчете компании. Объем транспортировки российской нефти составил 465,8 млн тонн против 462,1 млн тонн годом ранее.... читать дальше

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