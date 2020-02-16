.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.
.
16 февраля 2020 года 09:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.
|0
16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,85 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2020 года 09:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению...
.15 февраля 2020 года 18:02
Правительство РФ вносит изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, средства или часть материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по... читать дальше
.15 февраля 2020 года 17:25
Строительство газовых сетей развернулось в Троицком и Новомосковском административных округах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно Мосгаз досрочно сдал 18 км сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 км", - написал... читать дальше
.15 февраля 2020 года 16:36
Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил глава китайского МИД Ван И. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику....
.15 февраля 2020 года 15:41
На десятой сессии Всемирного форума городов в Абу-Даби был запущен новый проект - крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха. На сегодняшний день 9 из 10 человек, а это 92% населения земли, дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы, сообщает... читать дальше
.15 февраля 2020 года 14:55
Комплексные работы на территории площадью около 40 гектар, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам. "Мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города", - сказал... читать дальше
.15 февраля 2020 года 14:03
Помпео заявил о решении США выделить до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов
США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео. "Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на... читать дальше
.15 февраля 2020 года 13:27
В настоящее время прорабатывается техническая возможность и варианты соединения Калининского и Солнцевского радиусов метро в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы... читать дальше
.15 февраля 2020 года 12:45
Индия в январе 2020 года импортировала золото на $1,584 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 32% меньше показателя января прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя...
.15 февраля 2020 года 12:16
Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Считаю, что это сотрудничество должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах с учетом причин, по которым... читать дальше
.15 февраля 2020 года 11:54
Средняя численность работников ПАО "КАМАЗ" в 2019 году составила 30,051 тыс. человек, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году, следует из квартального отчета компании. При этом фонд начисленной заработной платы за прошлый год увеличился на 4,2% - до 14,682 млрд... читать дальше
.15 февраля 2020 года 11:18
Сбербанк России в 2019 году увеличил выплаты правлению на 14,5% - до 6,32 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета банка. Из выплаченного вознаграждения на фиксированную часть приходится 1,39 млрд рублей, еще 4,91 млрд рублей - это переменное вознаграждение. В... читать дальше
.15 февраля 2020 года 10:51
Группа ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году снизила производство золота на 15% - до 8,078 тонны (около 260 тыс. унций), говорится в ежеквартальном отчете компании. На снижение показателя по группе оказал влияние Тарын, где компания приступила к плановой реконструкции... читать дальше
.15 февраля 2020 года 10:18
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЗАО "Денизбанк Москва" в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги подтверждены на... читать дальше
.15 февраля 2020 года 09:56
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG объявил о снижении продаж в Китае в январе на 11% в условиях вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19. Мировые автопроизводители имеют крупные операции в Китае, и аналитики предупреждают, что фактическое закрытие ряда... читать дальше
.15 февраля 2020 года 09:28
Объем транспортировки нефти по системе "Транснефть" в 2019 году вырос до 485 млн тонн по сравнению с 480 млн т в 2018 году, говорится в ежеквартальном отчете компании. Объем транспортировки российской нефти составил 465,8 млн тонн против 462,1 млн тонн годом ранее.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.