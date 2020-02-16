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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.
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Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
Минфин повысил оценку профицита бюджета на 2021 и 2022 годы
Минфин РФ чуть повысил оценку профицита федерального бюджета на 2021 и 2022 годы, следует из материалов к поправкам в трехлетний бюджет, опубликованных ведомством. Прогноз профицита на 2020 год немного вырос в абсолютном выражении - с 876,1 млрд...
 
Маткапитал предлагают разрешить тратить на игрушки
"Опора России" предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Например, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров - игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и...
 
Цели развития сделают едиными для всего бюджета
Минэкономразвития предлагает изменить модель управления госпрограммами. Как следует из презентации ведомства от 13 февраля, ключевая идея заключается в синхронизации с задачами нацпроектов и распространении подходов к управлению ими на все...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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16 февраля 2020 года 09:06

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.

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16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,85 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 февраля 2020 года 09:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 63,4536 руб., курс евро - 68,771 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 63,4536 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению...
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15 февраля 2020 года 18:02
Правительство РФ вносит изменения в порядок использования маткапитала
Правительство РФ вносит изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, средства или часть материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 17:25
В новой Москве развернулось строительство газопроводов - Собянин
Строительство газовых сетей развернулось в Троицком и Новомосковском административных округах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно Мосгаз досрочно сдал 18 км сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 км", - написал...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 16:36
Китаю удастся в недалеком будущем победить коронавирус - глава МИД КНР
Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил глава китайского МИД Ван И. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику....
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15 февраля 2020 года 15:41
Под эгидой ООН создан банк данных о качестве воздуха
На десятой сессии Всемирного форума городов в Абу-Даби был запущен новый проект - крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха. На сегодняшний день 9 из 10 человек, а это 92% населения земли, дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы, сообщает...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 14:55
До 1 сентября в Москве благоустроят парк Северного речного вокзала
Комплексные работы на территории площадью около 40 гектар, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам. "Мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города", - сказал...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 14:03
Помпео заявил о решении США выделить до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов
США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео. "Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 13:27
Заммэра Бочкарев рассказал о планах по расширению московского метро
В настоящее время прорабатывается техническая возможность и варианты соединения Калининского и Солнцевского радиусов метро в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 12:45
В январе импорт золота в Индию упал на треть
Индия в январе 2020 года импортировала золото на $1,584 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 32% меньше показателя января прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя...
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15 февраля 2020 года 12:16
Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено - президент Азербайджана
Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Считаю, что это сотрудничество должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах с учетом причин, по которым...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 11:54
Средняя численность работников "КАМАЗа" за 2019 году сократилась на 3,5%
Средняя численность работников ПАО "КАМАЗ" в 2019 году составила 30,051 тыс. человек, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году, следует из квартального отчета компании.

При этом фонд начисленной заработной платы за прошлый год увеличился на 4,2% - до 14,682 млрд...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 11:18
В 2019 году Сбербанк увеличил выплаты правлению на 14,5%
Сбербанк России в 2019 году увеличил выплаты правлению на 14,5% - до 6,32 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета банка.

Из выплаченного вознаграждения на фиксированную часть приходится 1,39 млрд рублей, еще 4,91 млрд рублей - это переменное вознаграждение. В...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 10:51
"Высочайший" в 2019 году снизил выпуск золота на 15%
Группа ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2019 году снизила производство золота на 15% - до 8,078 тонны (около 260 тыс. унций), говорится в ежеквартальном отчете компании.

На снижение показателя по группе оказал влияние Тарын, где компания приступила к плановой реконструкции...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 10:18
Fitch подтвердило рейтинги "Денизбанка Москва" на уровне "B+"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЗАО "Денизбанк Москва" в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги подтверждены на...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 09:56
Продажи Volkswagen в Китае упали в январе на 11%
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG объявил о снижении продаж в Китае в январе на 11% в условиях вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.

Мировые автопроизводители имеют крупные операции в Китае, и аналитики предупреждают, что фактическое закрытие ряда...    читать дальше
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15 февраля 2020 года 09:28
Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в 2019 году выросла на 1%
Объем транспортировки нефти по системе "Транснефть" в 2019 году вырос до 485 млн тонн по сравнению с 480 млн т в 2018 году, говорится в ежеквартальном отчете компании. Объем транспортировки российской нефти составил 465,8 млн тонн против 462,1 млн тонн годом ранее....    читать дальше
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