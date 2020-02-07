Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,4 млрд руб.

7 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 142,4 млрд руб.

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне опасений снижения спроса в Азии и Европе. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 мск подешевели на $0,17 (на 0,31%) - до $54,76 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 мск подешевели на $0,17 (на 0,31%) - до $54,76 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI... Котировки фьючерсов на WTI... читать дальше

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В Санкт-Петербурге в связи со спросом среди жителей города появилась возможность проверки на коронавирус, в том числе на дому, сообщили "Интерфаксу" в НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ в пятницу. "Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с... "Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с... читать дальше

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Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, исключены велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на его сайте. Эксперимент по... Эксперимент по... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") на уровне "ruBBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". Как отмечается в... Как отмечается в... читать дальше

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Примерно 64% европейских компаний, входящих в индекс Stoxx 600, отчитались о прибыли в расчете на акцию, которая превысила ожидания аналитиков в минувшем квартале. Это самое высокое процентное соотношение с 2017 года, отмечают эксперты JPMorgan. На текущий момент о... Это самое высокое процентное соотношение с 2017 года, отмечают эксперты JPMorgan. На текущий момент о... читать дальше

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Чистая прибыль японского автопроизводителя Honda Motor Co. по итогам 3-го финквартала, завершившегося 31 декабря 2019 года, снизилась на 31% и составила 116,43 млрд иен ($1,06 млрд) против 168,24 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Показатель не оправдал... Показатель не оправдал... читать дальше

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По оценкам Банка России, реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния. При этом в течение 2020 года на динамику инфляции будет влиять график исполнения бюджетных расходов. "На краткосрочном горизонте... "На краткосрочном горизонте... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 63,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам сегодняшних торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось, исключением стали рынки акций материкового Китая. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,33%, Shenzhen Composite - на 0,52%. Фондовый индекс CSI 300 незначительно... Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,33%, Shenzhen Composite - на 0,52%. Фондовый индекс CSI 300 незначительно... читать дальше

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Банк России прогнозирует, что годовая инфляция по итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем. Регулятор отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп... Регулятор отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп... читать дальше

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Российский рубль лишь немного ослабел к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка Большинство аналитиков ожидали снижения... Большинство аналитиков ожидали снижения... читать дальше

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Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2020–2022 годах. "Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5–2,0% в 2020 году до 2–3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации... читать дальше

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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых.... "Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых.... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в течение первой половины 2020 года планирует завершить проверку рынка агрегаторов такси, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов. По его словам, на этом рынке идут активные слияния и поглощения, "есть несколько... По его словам, на этом рынке идут активные слияния и поглощения, "есть несколько... читать дальше

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Средства грантов для регионов, показавших высокие темпы экономического роста, в 2020 году будут доведены до них в апреле, а не в конце года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы сделаем все, чтобы с Минэкономразвития за ближайшие два месяца сделать оценку... "Мы сделаем все, чтобы с Минэкономразвития за ближайшие два месяца сделать оценку... читать дальше

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