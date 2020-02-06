Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,57 пункта (0,564%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,68 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49699,358 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,188 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1031 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3876 руб. Минимальный курс евро составил 68,96 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,96 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0421 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ к вечеру в четверг развернулся вниз на фоне слабости нефти Brent, не сумевшей закрепиться выше $56 за баррель из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья в свете борьбы с новым коронавирусом из Китая; индекс МосБиржи... читать дальше

.

бербанк России разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-3Y-001Р-193R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,972 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Облигации гасятся в январе 2023 года. Облигации гасятся в январе 2023 года. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

.

"Транснефть" ожидает сохранения уровня прибыли по МСФО в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. "Я не думаю, что очень сильно будет отличаться (прибыль по сравнению с 2018 г.), потому что у нас грузооборот примерно один и... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Технический комитет по мониторингу договоренностей... Технический комитет по мониторингу договоренностей... читать дальше

.

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий введение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве. Он размещен на официальном портале правовой информации. Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении... Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении... читать дальше

.

Американские фондовые индексы растут на торгах в четверг: фокус внимания трейдеров переключился с распространения коронавируса на позитивные новости, касающиеся торговых отношений США и Китая. Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял... Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял... читать дальше

.

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов проходил в четверг, 6 февраля, с 11:00 до 15:00... Сбор заявок инвесторов проходил в четверг, 6 февраля, с 11:00 до 15:00... читать дальше

.

Правительству РФ и ЦБ поручено подготовить предложения по долгосрочному фондированию и докапитализации крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из материалов на сайте Кремля. Поручение дано по итогам совещания по вопросам... Поручение дано по итогам совещания по вопросам... читать дальше

.

"Транснефть" планирует увеличение прокачки нефти по магистральному трубопроводу Куюмба-Тайшет в 2020 году на 43% - до 6,9 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. Он отметил, что в 2019 году по Куюмба-Тайшет было прокачано 4,86 млн тонн нефти, что 1,8 раза... читать дальше

.

Акции Deutsche Bank AG подскочили в цене почти на 11% на торгах в четверг на информации, что американский инвестфонд Capital Group Cos. приобрел долю в банке, продемонстрировав, таким образом, доверие к его плану реструктуризации. Capital Group ранее сообщил, что стал... Capital Group ранее сообщил, что стал... читать дальше

.

Технический комитет ОПЕК+ (JTC).рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с и продлить ограничения до июня 2020 года, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Это лишь рекомендация,... читать дальше

.