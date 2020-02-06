ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,7443 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 69,7443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,22 коп.

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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в январе 2020 года осуществила выплаты страхового возмещения 7,3 тыс. вкладчиков на общую сумму 3,7 млрд руб., включая 0,5 тыс. малых предприятий на сумму 102,8 млн рублей, сообщается в пресс-релизе АСВ. В... В... читать дальше

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В пятницу, 7 февраля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 81048,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3266,86 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Холдинговая компания "Металлоинвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов проходил... Сбор заявок инвесторов проходил... читать дальше

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Российский автопроизводитель Sollers увеличил продажи автомобилей в РФ в январе на 0,3% по сравнению с 2019 г., до 2,296 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продано 1,942 тыс. автомобилей "УАЗ" (+0,1% год к году), 354 коммерческих... Продано 1,942 тыс. автомобилей "УАЗ" (+0,1% год к году), 354 коммерческих... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2897 руб. Минимальный курс евро составил 68,9675 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 68,9675 руб., максимальный -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДОМ.РФ" до "BB+" с "BB". Рейтинги выведены из списка Rating Watch "позитивный". Рейтинги выведены из списка Rating Watch "позитивный". Прогноз рейтингов - "позитивный",... Прогноз рейтингов - "позитивный",... читать дальше

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UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, в четвертом квартале 2019 года (октябре-декабре) получил убыток в сумме 835 млн евро ($920 млн) по сравнению с прибылью в 1,99 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 3,4%, до 4,85 млрд евро, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,87 пункта (0,092%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3111,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3145,15 (+0,99%) пункта,... читать дальше

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Потребность в финансировании нефтегазовой госкорпорации Petroleos Mexicanos (Pemex) в текущем году увеличится до 199 млрд песо ($10,7 млрд) по сравнению со 114,4 млрд песо в 2019 году, сообщил Минфин Мексики. Кроме того, электроэнергетической компании CFE необходимо... Кроме того, электроэнергетической компании CFE необходимо... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после появления информации о рекомендации технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Рост реальных доходов населения наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в третьем квартале 2019 года ускорился до 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во втором... Во втором... читать дальше

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В России к числу "федеральных территорий" могут быть отнесены специальные зоны для бизнеса , заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей... читать дальше

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Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участницам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский... Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский...

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