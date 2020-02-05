ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 февраля в размере 63,1742 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 63,1742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,00 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,65 пункта (0,538%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3114,25 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49862,547 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 482,560 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8089 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2883 руб. Минимальный курс евро составил 68,88 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,88 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9975 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9654 руб., максимальный - 9,037... Минимальный курс юаня составил 8,9654 руб., максимальный - 9,037... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Nordgold на уровне "BB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B",... Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B",...

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Фондовый рынок России, открывшийся на позитиве, и завершил среду ростом. Европейские фондовые индикаторы, начав торги в красной зоне, довольно быстро скорректировались на повышение и весь день демонстрировали позитивный настрой в связи с надеждами на прорыв в поиске... Европейские фондовые индикаторы, начав торги в красной зоне, довольно быстро скорректировались на повышение и весь день демонстрировали позитивный настрой в связи с надеждами на прорыв в поиске... читать дальше

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Цены на нефть усилили подъем после публикации данных о запасах в США и в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск составила $56,36 за баррель, что на $2,4... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск составила $56,36 за баррель, что на $2,4... читать дальше

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Акционеры американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. подавляющим большинством проголосовали за одобрение сделки с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, говорится в пресс-релизе французской компании. В соответствии с соглашением, объявленным... В соответствии с соглашением, объявленным... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3355 тыс. баррелей - до 435,009 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 91 тыс. баррелей и составили 261,144 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 91 тыс. баррелей и составили 261,144 млн баррелей,... читать дальше

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В январе индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 55,5 пункта с 54,9 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 55 пунктов, сообщает... Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 55 пунктов, сообщает... читать дальше

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ПАО "Ленэнерго" полностью разместило два выпуска облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, к ней приравнены ставки... Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше

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По итогам 2019 года чистая прибыль группы "ЕвроХим" выросла почти в 2 раза - до $1,018 млрд против $538 млн годом ранее. EBITDA "ЕвроХима" увеличилась на 2% к предыдущему году и составила $1,55 млрд, сообщила компания. Маржа по EBITDA составила 25%, снизившись на 2... EBITDA "ЕвроХима" увеличилась на 2% к предыдущему году и составила $1,55 млрд, сообщила компания. Маржа по EBITDA составила 25%, снизившись на 2... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в среду третьи торги подряд, в том числе благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск выросло на 1,03% и составляло 29104,49 пункта. Индекс... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск выросло на 1,03% и составляло 29104,49 пункта. Индекс... читать дальше

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Правительство РФ введет порог объема инвестпроектов, выше которого не будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета, сообщил на совещании президента с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент РФ Владимир... Президент РФ Владимир... читать дальше

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Минфин РФ разработал и направил на согласование заинтересованным ведомствам проект "дорожной карты" мероприятий, которые должны стимулировать регионы и население к заключению договоров по закону о добровольном страховании от ЧС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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