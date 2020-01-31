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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 125,7 млрд руб.
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31 января 2020 года 10:10

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 125,7 млрд руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 января по данным на начало операционного дня выросло до 125,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 122,9 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
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31 января 2020 года 18:26
Фондовая Америка демонстрирует минорный настрой
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Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 270,96 пункта (0,94%) - до 28588,48...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:20
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Эксперты зернового рынка сделали первые прогнозы сбора зерна в этом году. Оценки выше урожая, полученного в 2019 году, который составил 120,7 млн тонн, в том числе 74,3 млн тонн пшеницы.

Ранее свой прогноз обнародовал Минсельхоз - 125,3 млн тонн.

Как заявил...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:09
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По итгам 4-го квартала вторая по величине нефтяная компания в США - Chevron Corp. - получила значительный убыток из-за масштабных списаний стоимости активов - на $10,4 млрд.

Чистый убыток в октябре-декабре 2019 года составил $6,61 млрд, или $3,51 в расчете на акцию, по...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:07
ВЭБ разместил 27,30% выпуска облигаций ПБО-001Р-К220 на 5,46 млрд рублей
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К220 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 27,30% выпуска на 5,46 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 28 января. Ставка купона установлена в размере 5,93%...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:02
Минюст РФ предлагает повысить штрафы за "картельные рецидивы"
Минюст РФ предлагает штрафовать в двойном размере за повторное участие в картелях. Такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных правовых...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:55
IKEA намерена расширить возможности клиентов по защите их персональных данных
Шведский ритейлер IKEA (группа компаний Ingka) планирует расширить возможности клиентов контролировать сбор и использование их персональных данных на цифровых платформах компании.

Как сообщает The Wall Street Journal, покупатели получат возможность решать, сможет ли...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:45
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31 января 2020 года 17:38
В 2019 году рост сельхозпроизводства в России составил 4% - Росстат
В прошлом году рост сельхозпроизводства в России составил 4%, сообщил Росстат.

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31 января 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,3407 руб.
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Минимальный курс доллара США составил 63,0175 руб.,...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:23
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Минюст РФ хочет ввести административные штрафы для рейтинговых агентств за нарушение законодательства о рейтинговой деятельности. Соответствующая глава появилась в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Сейчас такое наказание, как...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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31 января 2020 года 17:15
Декабрьский рост расходов американцев оказался минимальным за 3 года
В декабре доходы населения США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны.

Данные за ноябрь были пересмотрены до увеличения на 0,4% с ранее объявленных 0,5%.

Тем временем расходы американцев в прошлом месяце...    читать дальше
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