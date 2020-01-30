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30 января 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,6764 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 68,6764 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,96 коп.
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30 января 2020 года 20:18
ПАО "Ленэнерго" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... читать дальше
.30 января 2020 года 20:03
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,79% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей.... читать дальше
.30 января 2020 года 20:01
Сбербанк России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска... читать дальше
.30 января 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,22 пункта (0,646%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,58 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше
.30 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 января снизилась на 0,58% и составила 49917,888 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49917,888 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 291,770 млрд руб., или на...
.30 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5361 руб. Минимальный курс евро составил 69,155 руб.,... читать дальше
.30 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1066 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1066 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.30 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0173 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9921 руб., максимальный -... читать дальше
.30 января 2020 года 19:03
РСХБ 3 февраля в течение часа планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей
оссельхозбанк 3 февраля с 11:00 до 12:00 МСК планирует собирать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-02R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Организатором размещения выступает сам Россельхозбанк. Техразмещение выпуска запланировано на... читать дальше
.30 января 2020 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "медвежьего" тренда на фоне упавшей нефти и пессимизма на глобальных рынках капитала из-за беспокойства о влиянии коронавируса на экономику. В Азии в четверг вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225... читать дальше
.30 января 2020 года 18:49
Доказанные запасы углеводородов бразильской госкорпорации Petroleo Brasileiro (Petrobras) на конец 2019 года по стандартам SEC практически остались на уровне предыдущего и составили 9,590 млрд б.н.э, говорится в сообщении компании. По итогам 2018 года доказанные запасы... читать дальше
.30 января 2020 года 18:38
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет перечень случаев, при которых на зарубежные счета российских представительств или филиалов могут быть зачислены средства нерезидентов - в основном либерализация коснется текущей хозяйственной деятельности... читать дальше
.30 января 2020 года 18:30
ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере... читать дальше
.30 января 2020 года 18:29
Общемировой спрос на золото в 4-м квартале 2019 года упал на 19%, до 1,045 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Основными драйверами снижения были спад спроса на ювелирные украшения и слитки, что в обоих случаях было реакцией на рост цен. При этом по итогам... читать дальше
.30 января 2020 года 18:21
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов, что вспышка коронавируса, начавшаяся в Китае, окажет неблагоприятное влияние на рост мировой экономики. Эти опасения затмили позитивную отчетность Microsoft Corp and... читать дальше
.30 января 2020 года 18:09
Эпидемия, вызванная коронавирусом, может привести к росту числа рабочих мест в США, считает министр торговли
Распространение эпидемии, вызванной новым коронавирусом, может привести к росту количества рабочих мест в США, заявил министр торговли США Уилбур Росс. "Я думаю, это будет способствовать более быстрому возвращению рабочих мест в Северную Америку. Некоторых - в США. Возможно,... читать дальше
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