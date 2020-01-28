Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0266 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0266 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9501 руб., максимальный - 9,294 руб. Было заключено 154 сделки. Объем торгов составил 410,05 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9501 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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