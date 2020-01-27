Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9611 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9611 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 9,0359 руб. Было заключено 95 сделок. Объем торгов составил 124,76 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0181 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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