Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,4606 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4606 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,1775 руб., максимальный - 62,775 руб. Было заключено 15547 сделок. Объем торгов составил 66507,63 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,6825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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