ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 62,338 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 62,338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,49 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 61,04 пункта (1,94%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3085,16 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49906,792 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 956,445 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5722 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9406 руб. Минимальный курс евро составил 68,565 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,565 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9611 руб. Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 9,0359... Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 9,0359... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги значительным снижением индексов на фоне негатива на внешних площадках. В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусовала" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряли 2,2-2,3%), фондовые индексы США... В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусовала" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряли 2,2-2,3%), фондовые индексы США... читать дальше

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С 2021 года программа "Социальный контракт" будет распространена во всех регионах, на нее будет дополнительно выделено 22 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Высшего совета партии "Единая Россия" в понедельник. Она напомнила, что в... Она напомнила, что в... читать дальше

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Цены на нефть снижаются более чем на 2% в ходе торгов в понедельник, при этом в определенный момент сессии котировки опустились до минимума более чем за три месяца на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный... читать дальше

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Цена золота в понедельник взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы... Это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы... читать дальше

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Доллар США на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря, евро торгуется вблизи 69,5 руб. впервые с 6 января. Курс доллара США составил 63,015 руб. в 18:17 мск, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих... Курс доллара США составил 63,015 руб. в 18:17 мск, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше

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Авиакомпании РФ увеличили перевозки в 2019 году на 10,3% относительно показателя 2018 г., до 128,1 млн пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации, опубликованных в понедельник (оперативные от 15 января указывали на рост в 10,2%). Это незначительно превышает... Это незначительно превышает... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 694 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель стал минимальным за пять месяцев. Показатель стал минимальным за пять месяцев. Согласно пересмотренным... Согласно пересмотренным... читать дальше

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Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сталкивается с сокращением продаж в мире и, в частности, в Северной Америке, на которую приходится 90% прибыль компании, в преддверии слияния с французской PSA Group, пишет газета The Wall... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на дополнительные выплаты классным руководителям в школах направят 76,3 млрд рублей. "Годовой объём средств, который мы планируем направить на эти цели - это 76,3 млрд рублей", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в... "Годовой объём средств, который мы планируем направить на эти цели - это 76,3 млрд рублей", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в понедельник резким снижением на фоне усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК снизилось на... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК снизилось на... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет для тех семей, кто получает меньше прожиточного минимума на члена семьи, смогут претендовать 2,4 млн граждан. "Должны быть пересмотрены нормативные документы, которые устанавливают... "Должны быть пересмотрены нормативные документы, которые устанавливают... читать дальше

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