Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6193 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6193 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4275 руб., максимальный - 68,8075 руб. Была заключена 4131 сделка. Объем торгов составил 15801,45 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,66 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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