Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -113,5 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня снизилось до -113,5 млрд руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Лизинг-Трейд" (г. Казань, Татарстан) серии 001P-01 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ООО "МФК "4финанс" 23 января досрочно погасит облигации серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в мае 2018 года на 5 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке... Выпуск был размещен в мае 2018 года на 5 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей в размере 6,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел в среду с... Сбор заявок на облигации прошел в среду с... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,6 пункта (1,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3174,62 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51483,982 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 244,050 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6627 руб. Минимальный курс евро составил 68,4425 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,4425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9503 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9688 руб. Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 8,9842... Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 8,9842... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 27-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 4% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга ПАО "ТМК" на "позитивный" со "стабильного". При этом корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1", говорится в сообщении агентства. При этом корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1", говорится в сообщении агентства. Рейтинг вероятности дефолта сохранен... Рейтинг вероятности дефолта сохранен... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит участвовать в инвестировании средств Фонда национального благосостояния, сообщил в Давосе гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз". При этом он отметил, что сформирован список из более чем... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший день небольшим ростом, завершил торги в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы с утра преимущественно повышались, потом изменялись cлабо и разнонаправленно, вечером в основном снижались. Европейские фондовые индикаторы с утра преимущественно повышались, потом изменялись cлабо и разнонаправленно, вечером в основном снижались. Рынки акций АТР... Рынки акций АТР... читать дальше

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Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года, которую разрабатывает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, будет готова к 20 марта, сообщил "Интерфаксу" замминистра Александр Крутиков. "На данный момент проект стратегии отправлен на рассмотрение... "На данный момент проект стратегии отправлен на рассмотрение... читать дальше

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В декабре продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это максимальный показатель почти за 2 года - с февраля... Это максимальный показатель почти за 2 года - с февраля... читать дальше

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Глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума в Давосе, что компания работает над поставками топлива в Зимбабве в рамках сделки по обмену алмазов на горючее. "Мы занимаемся этой темой. Эта коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это... "Мы занимаемся этой темой. Эта коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" 24 января досрочно погасит облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 10-летний выпуск БО-02 на 2 млрд рублей был размещен в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. В августе 2019 года... 10-летний выпуск БО-02 на 2 млрд рублей был размещен в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. В августе 2019 года... читать дальше

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