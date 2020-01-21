Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,6362 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6362 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4025 руб., максимальный - 68,7875 руб. К этому времени было заключено 7957 сделок. Объем торгов составил 32561,44 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,61 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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