Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,5922 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5922 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4275 руб., максимальный - 68,7025 руб. Была заключена 4901 сделка. Объем торгов составил 19047,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,5925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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