Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 164,8 млрд руб.

21 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 января по данным на начало операционного дня выросло до 164,8 млрд руб.

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Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что цена палладия может протестировать отметку в $3000 за унцию, но не удержится долго на этом пике. Палладий подорожал до рекордных $2577,27 за унцию в понедельник, однако во вторник цена опустилась на 3,5%, до $2456,18 за... Палладий подорожал до рекордных $2577,27 за унцию в понедельник, однако во вторник цена опустилась на 3,5%, до $2456,18 за... читать дальше

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В четвертом квартале 2019 года внешний долг РФ вырос на $7,8 млрд, или на 1,6%, с $473,7 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. В первом квартале 2019 года он увеличился на $14,0 млрд, во втором квартале - на $13,9 млрд, в третьем квартале - снижался на $8,9... читать дальше

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Законопроект о том, что размер комиссии при переводе средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на счета физических лиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, внесен в Госдуму РФ. Поправки вносятся в статью 29... Поправки вносятся в статью 29... читать дальше

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"Русснефть" заложила в бизнес-план на 2020 год цену на нефть в $64 за баррель, сообщили "Интерфаксу" в компании. При этом компания ожидает средний курс доллара по году в 65 руб./$. По итогам 2019 года "Русснефть" сохранила добычу нефти в России на уровне 7,1 млн тонн. В... По итогам 2019 года "Русснефть" сохранила добычу нефти в России на уровне 7,1 млн тонн. В...

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Чистый убыток американской Halliburton Co., вторая по величине нефтесервисная компания мира, в октябре-декабре составил $1,65 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $664 млн, или 76 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Без учета... Без учета... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-35 на 21 млрд 46,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В прошлом году АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (Крым) увеличило выпуск игристого вина на 19% по сравнению с 2018 годом - до 1,687 млн бутылок, сообщила пресс-служба предприятия. "Рост производства связан с выполнением общепроизводственной программы, которая... "Рост производства связан с выполнением общепроизводственной программы, которая... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке стать полномочным представителем главы государства в СКФО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном... "Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном... читать дальше

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Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9% - до $481,5 млрд с $454,7 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных... Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,94 пункта (0,806%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3193,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3210,24 (-0,3%) пункта,... читать дальше

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В настоящее время число безработных во всем мире составляет 188 млн человек. К концу 2020 года армию безработных могут пополнить еще 2,5 млн человек. Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,25/62,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи...

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Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилых домов на садовом земельном участке. Законопроект "О внесении изменений в статью 10 Федерального... Законопроект "О внесении изменений в статью 10 Федерального... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3094,9 (+13,58) руб./грамм; на серебро - 35,91 (+0,22) руб./грамм; на платину - 2000,62 (-24,94) руб./грамм; на палладий - 4904,11 (-180,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерство финансов России 22 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ИН серии 52002 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года имеют 12... Облигации серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года имеют 12... читать дальше

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В 4-м квартале спрос на банковские кредиты со стороны компаний еврозоны снизился на фоне неопределенности глобальной экономической среды, свидетельствует исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ). Чистое процентное снижение спроса (разница между числом банков,... Чистое процентное снижение спроса (разница между числом банков,... читать дальше

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