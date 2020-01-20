.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,5512 руб.
.
20 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,5512 руб.
|0
20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5512 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,3825 руб., максимальный - 61,645 руб. К этому времени было заключено 22628 сделок. Объем торгов составил 108608,56 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,6025 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 января 2020 года 19:52
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,04 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3219,92 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.20 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 января выросла на 0,91% и составила 52112,461 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52112,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 468,558 млрд руб., или на...
.20 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2504 руб. Минимальный курс евро составил 68,135 руб.,... читать дальше
.20 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,5512 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5512 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.20 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,968 руб. Минимальный курс юаня составил 8,956 руб., максимальный - 8,9765... читать дальше
.20 января 2020 года 19:00
Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок и дорожающей нефти. Новый исторический максимум был достигнут по индексу МосБиржи, валютный индекс РТС также вырос и достиг в ходе торгов значений апреля 2012 года. В... читать дальше
.20 января 2020 года 18:51
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о приобретении участка земли в пригороде Берлина, где он построит свой первый европейский завод, сообщают местные власти. Совет директоров Tesla дал согласие на подписание договора с федеральной землей... читать дальше
.20 января 2020 года 18:38
Китайские автомобильные бренды нарастили продажи на российском рынке на 11,4%, в основном за счет внедорожников Haval, совокупная доля китайских игроков составила 2,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего на российском авторынке в 2019 г. реализовано... читать дальше
.20 января 2020 года 18:25
Производство угля в Китае по итогам 2019 года выросло на 4,2% и достигло 3,745 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В том числе в декабре добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 331,7 млн тонн. Импорт... читать дальше
.20 января 2020 года 18:14
Президент РФ Владимир Путин предложил сократить с 19 до 11 число судей в Конституционном суде (КС) РФ. Это следует из внесенного в понедельник в Госдуму президентского проекта закона о поправке к Конституции РФ, который размещен в электронной базе нижней палаты... читать дальше
.20 января 2020 года 18:05
Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник в Брюсселе, обсуждая климатическую дипломатию, подтвердили "капитальное политическое значение", которое приобретают действия ЕС в защиту климата. По итогам состоявшейся дискуссии Совет ЕС принял... читать дальше
.20 января 2020 года 17:51
Общий объем выпуска облигаций в Китае в 2019 году составил 45,3 трлн юаней ($6,6 трлн), сообщил Народный банк Китая. Это на 3,1% превышает показатель за 2018 год. В том числе в прошлом году были эмитированы госбумаги на сумму 4 трлн юаней, бонды местных...
.20 января 2020 года 17:39
ЦБ РФ: средняя ставка по краткосрочным корпоративным кредитам в ноябре обновила абсолютный минимум - 7,84%
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в ноябре снизилась до 7,84% с 8,14% в октябре, следует из информации ЦБ РФ, размещенной на его сайте. Таким... читать дальше
.20 января 2020 года 17:36
Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Такие терминалы могут появиться в кофейнях, ресторанах... читать дальше
.20 января 2020 года 17:31
Банк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций Росбанка серии 01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен идентификационный номер 6-01-02272-В. Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 5 лет,... читать дальше
.20 января 2020 года 17:22
Рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), на конец 2019 года превышала 3,9 трлн фунтов стерлингов (более $5 трлн), свидетельствуют расчеты LearnBonds.com. Капитализация британского рынка достигла исторического максимума в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.