.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,414 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 год на уровне 3%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2019 год на уровне 3%. Это второй показатель за новую историю России с точки зрения минимального роста цен. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,4%
 
Топилин: не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей
В 2020 году не стоит ожидать безработицы из-за роботизации, уверен министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. "В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой...
 
Средний размер автокредита перевалил за 1 млн рублей
Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве. За пять лет цены на новые транспортные средства выросли на 76%, свидетельствуют данные "Автостата". При этом средняя сумма автокредита...
 
НПФ столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в этом году столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании, пишет "Коммерсант". С этого года действует новая типовая форма договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) между НПФ...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

15 января 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,414 руб.

 0
15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 61,414 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,66 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 января 2020 года 12:34
Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами нужно ввести с января этого года - президент
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

"Предлагаю...    читать дальше
.
15 января 2020 года 12:32
Глава Минэнерго РФ: встречу ОПЕК+ в марте никто не отменял, проводить ее надо
Заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ в марте никто не отменял, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, встречу надо проводить и определять на ней дальнейшие шаги.

"Официально к нам никто не обращался, и даже неофициально....    читать дальше
.
15 января 2020 года 12:25
Низкие доходы населения являются прямой угрозой демографии, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с посланием Федеральному Собранию, заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России.

"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие...    читать дальше
.
15 января 2020 года 12:22
Путин: нам нужно быстрее решать масштабные задачи, перед которыми стоит страна
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. "Люди хотят развития, и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижении благополучия", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. По...    читать дальше
.
15 января 2020 года 12:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 января в размере 61,4328 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 61,4328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
15 января 2020 года 12:15
ЦБ РФ установил курс евро с 16 января в размере 68,3747 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 68,3747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,66 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
15 января 2020 года 12:11
Орешкин назвал инфляцию главным индикатором проблем в экономике
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что главным индикатором проблем в экономике является инфляция. "Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - заявил Орешкин,...    читать дальше
.
15 января 2020 года 12:02
Инвесторы арендовали тысячу объектов московской недвижимости в 2019 году
Инвесторы арендовали у города 1 тыс. объектов недвижимости по итогам торгов в 2019 году, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества. "В 2019 году город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,5...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:53
Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве 100 электробусов
Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве 100 электробусов за 5,692 млрд руб. в 2020 году с их последующим сервисным обслуживанием, следует из материалов портала госзакупок.

Контракт ООО "Русские автобусы - Группа "ГАЗ" предполагает, что электробусы с количеством...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:50
ВТБ разместит 15 января однодневные бонды серии КС-2-31 на 50 млрд руб. по цене 99,9843% от номинала
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-31 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9843% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 января составил 61,4328 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,4328 руб. По...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:45
Доллар подрос на 2 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 1,88 коп. и составил 61,4328 руб....    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:28
Банк России 13 января купил валюту для Минфина на 12,09 млрд руб.
13 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,09 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 6 декабря по 14 января планирует приобрести валюту на 195,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,3 млрд...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:17
Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в 2019 году на 10,2%
В 2019 году российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%, свидетельствуют оперативные данные Росавиации. Пассажирооборот за минувший год вырос на 12,6% и достиг отметки в 322,98 млрд...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:05
Инфляция во Франции в декабре ускорилась до 1,5%
Потребительские цены во Франции в декабре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,5% в годовом выражении после повышения на 1% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали...    читать дальше
.
15 января 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9157 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 31 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9157 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9075 руб., максимальный - 8,9274...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.