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14 января 2020 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 января

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14 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3050,51 (+12,59) руб./грамм; на серебро - 35,51 (+0,41) руб./грамм; на платину - 1911,32 (+14,52) руб./грамм; на палладий - 4239,26 (+90,99) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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