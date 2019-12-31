Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2525,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 903,73 млрд руб.

31 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 декабря составили по Российской Федерации 2525,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2270,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2719,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2465,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 декабря составили 903,73 млрд руб. против 843,07364 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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