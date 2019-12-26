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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 203,4 млрд руб.
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26 декабря 2019 года 10:14
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 203,4 млрд руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 203,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 780,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2019 года 13:24
В Германии переоборудование произведенных ранее дизельных автомобилей новым программным обеспечением не завершено до конца, хотя к началу декабря 96% из 5,3 млн таких машин уже получили новый софт. Об этом сегодня сообщает Федеральное министерство транспорта в ответ на запрос... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:15
Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,26 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3028,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3029 (-0,06%) пункта, минимальное - 3022,51 (-0,27%)... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:08
Исследовательский холдинг Ромир в рамках ноябрьского опроса россиян предложил своим респондентам представить, что Дед Мороз существует. Социологи задали им вопрос: "Если бы у вас была возможность сегодня написать письмо Деду Морозу, о чем, каком подарке вы его... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 62,466 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 ноября по 26 декабря) - 62,466 руб. за доллар, максимальное значение - 64,8861 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,24 руб. Это автоматическое сообщение.
.26 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 67,91/69,27 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 21...
.26 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,27/62,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/62,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.26 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 26 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 61,63/62,27 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/62,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 11 коп., средний...
.26 декабря 2019 года 12:53
Кредиторы могут взыскивать долг признанных несостоятельными компаний с родственников и даже несовершеннолетних детей их владельцев, если из-за умышленных сделок по передаче им имущества не удалось погасить задолженность банкрота, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ.... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:52
ОО "АА Кэпитал" (Санкт-Петербург) утвердило программу коммерческих облигаций серии 001АА объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках 3-летней программы облигации также смогут быть... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:45
Песков: есть мощности, позволяющие надеяться на завершение строительства "Северного потока 2" в обозримой перспективе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии мощностей, благодаря которым можно надеяться на завершение работы над проектом "Северный поток 2" в обозримой перспективе. "Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:38
В Кремле пока не ведутся предметные обсуждения, не принимались конкретные решения о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты части налогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Таких предметных разговоров или каких-то решений на этот счет не... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:27
Правительство РФ одобрило законопроекты об ответственности за неоплату проезда по платным автодорогам, говорится на сайте кабинета министров. Так, установлен запрет на движение по платным автодорогам без внесения платы. Вместе с тем владельцам платных трасс запрещено оказывать... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:27
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25%... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 61,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,12 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 декабря 2019 года 12:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 68,5003 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,38 коп. Это автоматическое сообщение.
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