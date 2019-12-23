Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 декабря

Российские нефтяные компании (НК) в январе-ноябре 2019 года пробурили 1042 тыс. м разведочных скважин, что на 4,8% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 2% и достигла 25040,2...