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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 156,8 млрд руб.
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12 декабря 2019 года 09:39
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 156,8 млрд руб.
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12 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 156,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 665 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,2257 руб. По... читать дальше
.12 декабря 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день снизился на 33,96 коп. и составил 63,2257 руб.... читать дальше
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Немецкий бизнес в России раскритиковал запланированные в США санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Бизнесмены из Германии назвали это ударом по энергобезопасности Европы и призвали правительство ФРГ к ответным мерам, передает... читать дальше
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Доля российских семей, желающих улучшить жилищные условия, за два года сократилась на 5 п.п. и составила 40% ( (24,3 млн семей) следует из данных опроса, проведенного в сентябре-октябре 2019 года ВЦИОМ по заказу ДОМ.РФ. Как отмечается в сообщении ДОМ.РФ, в первую... читать дальше
.12 декабря 2019 года 11:24
Спрос в российской экономике остается подавленным, регулятор - Центробанк - это видит и реагирует, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России. Однако, по его словам, мер ЦБ недостаточно, и уже сейчас можно сказать, что в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 11:20
ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-3-340 на 75 млрд руб. по цене 99,9841% от номинала
2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-340 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9841% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8%... читать дальше
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Министерство финансов Свердловской области установило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35006 объемом до 5 млрд рублей на уровне не выше 6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению... читать дальше
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В январе-октябре 2019 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 774,5 тыс. руб., увеличившись на 6,0% в годовом сравнении (730,5 тыс. руб.), сообщается в обзоре НБКИ. Как отмечается, в январе-октябре 2019 года самый... читать дальше
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.12 декабря 2019 года 11:09
Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 4,5% годовых. В заявлении по итогам заседания ЦБ дал менее четкие прогнозы относительно своих дальнейших шагов, чем в прежних... читать дальше
.12 декабря 2019 года 11:05
Потребительские цены во Франции в ноябре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 0,8% в октябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9943 руб. Минимальный курс юаня составил 8,985 руб., максимальный -... читать дальше
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Пятая часть столичной недвижимости вводится в новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий в четверг. "В 2019 году ввод недвижимости в ТиНАО составляет пятую часть всего объема Москвы. На сегодня в ТиНАО введено 2,1 млн кв. м... читать дальше
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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,2155... читать дальше
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