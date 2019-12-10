Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4201 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4201 руб.

Минимальный курс евро составил 70,315 руб., максимальный - 70,53 руб. К этому времени было заключено 5225 сделок. Объем торгов составил 20567,66 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,465 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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