Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4041 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4041 руб.

Минимальный курс евро составил 70,325 руб., максимальный - 70,52 руб. Было заключено 4267 сделок. Объем торгов составил 17770,08 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,4675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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