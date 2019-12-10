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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 70,3881 руб.
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10 декабря 2019 года 12:37

ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 70,3881 руб.

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10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 70,3881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,66 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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10 декабря 2019 года 19:45
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Он будет размещен по...    читать дальше
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10 декабря 2019 года 19:21
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Как сообщалось,...    читать дальше
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10 декабря 2019 года 19:15
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Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,037 руб.
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10 декабря 2019 года 18:49
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De Beers, крупнейший в мире по выручке производитель алмазов, снизила ориентиры по добыче на 2020 и 2021 годы из-за сложных рыночных условий, следует из презентации Anglo American, контролирующей 85% De Beers. Прогноз De Beers на текущий год остался неизменным на уровне 31 млн...    читать дальше
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Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта,...    читать дальше
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