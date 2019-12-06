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06 декабря 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,723 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,723 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,65 руб., максимальный - 63,83 руб. Было заключено 9315 сделок. Объем торгов составил 31133,77 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,715 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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